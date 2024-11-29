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Найменший кросовер Toyota отримав радикальні оновлення

29 листопада 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota перезапускає в Європі свій найменший кросовер
2024 Toyota Aygo X. Фото: topgear.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota Aygo X, найменший кросовер бренду на європейському ринку, готується до оновлення, яке стане помітною подією для шанувальників компактних автомобілів. Останні шпигунські знімки свідчать про те, що ця модель отримала агресивніший дизайн, що підкреслює його новий статус міського кросовера.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дизайн нового Aygo X

Модель Aygo X була представлена в листопаді 2021 року, і з того часу отримала позитивні відгуки за свою вишукану естетику та підвищений комфорт. Однак тепер, судячи з закамуфльованого прототипу, що тестується на дорогах загального користування, можна очікувати на значні зміни у його дизайні. Оновлення планується на кінець 2025 або початок 2026 року.

Передня частина автомобіля зазнала суттєвих змін. Очікується, що Aygo X отримає нову агресивну передню решітку, модернізований бампер та капот, а також перероблені крила та фари. А нові впускні отвори бампера додадуть автомобілю спортивнішого вигляду. Ці зміни, замість "милого" вигляду попередньої моделі, нададуть Aygo X сучаснішого стилю.

Однак профіль автомобіля залишився практично без змін. Наявність брезентового даху, яка вже доступна в чинній моделі, також зберігається в новому прототипі.

Найменший кросовер Toyota отримав радикальні оновлення - фото 1
Шпигунський знімок Aygo X. Фото: carscoops.com

Ззаду автомобіль отримав стримані оновлення, характерні для рестайлінгів. Вертикально розташовані задні ліхтарі, ймовірно, отримають нову світлодіодну графіку, але загалом їх вигляд залишиться знайомим.

Над оновленням інтер'єру також активно працюють. Ще до офіційної презентації нової версії проглядається ідея цифрової кабіни, оскільки приладова панель прототипу покрита, що може свідчити про нові технології, які знайдуть своє місце в автомобілі.

Технічні деталі

Щодо технічних характеристик, Aygo X, вочевидь, не зазнає значних змін. Він продовжує використовувати спільну платформу TNGA-B з Yaris та Yaris Cross, а також зберігає 1-літровий 3-циліндровий двигун, який надає скромні 71 к.с. та 93 Нм крутного моменту. Питання про можливий гібридний варіант залишається відкритим, але вважається малоймовірним, адже бюджетні міські автомобілі зазвичай не схильні до електрифікації.

Раніше експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota. Також ми писали про найкращі модельні роки випуску популярного кросовера Toyota RAV4.

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