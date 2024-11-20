Найкращі роки випуску Toyota RAV4 — вибір експертів для вживаних авто

2021 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Компактний кросовер Toyota RAV4 запущений у 1994 році для автовласників, яким потрібне поєднання переваг позашляховиків (повний привід та підвищена вантажність) з плюсами невеликих седанів (маневровість та економна витрата пального). Для купівлі вживаного RAV4 експерти рекомендують сім найкращих модельних років.

Про це написав Motor Biscuit.

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Toyota RAV4 2004 року

Цей рік став переломним для моделі. Оснащений 2,4-літровим двигуном на 161 к.с., він забезпечував комфортну їзду з паливною ефективністю 7,84 літра на 100 км пробігу.

Модель мала низькі витрати на техобслуговування, отримала високі оцінки безпеки (4 зірки NHTSA) та характеризувалась якісною збіркою, ставши ідеальним вибором для економних покупців.

Toyota RAV4 2010 року

Яскрава модель третього покоління з оновленими силовими установками та простором. Вперше доступний V6 на 269 к.с. для буксирування. Стандартний 2,5-літровий мотор забезпечує гарну економію.

Модель отримала відзнаку від IIHS завдяки електронному контролю стійкості та бічним шторкам безпеки.

Toyota RAV4 2012 року

Остання модель третього покоління, що поєднує 2,5-літровий двигун і опційний V6 з хорошою продуктивністю та економічністю.

Модель відзначилася комфортом та меншою кількістю механічних проблем. Унікальною рисою є третій ряд сидінь для великих сімей та щедрий вантажний простір.

Toyota RAV4 2015 року

Четверте покоління має аеродинамічний дизайн, вишукане внутрішнє оздоблення та систему Entune для інтеграції смартфона. Оснащений надійним 2,5-літровим двигуном та 6-ступеневою автоматичною коробкою, RAV4 забезпечує витрату 7,59 л палива на 100 км по шосе.

Модель похвалили за плавність ходу й довгострокову надійність, а стандартна камера заднього виду додає зручності.

Toyota RAV4 2016 року

Перший гібридний варіант. Установка поєднує 2,5-літровий двигун та електромотор, забезпечуючи 7,13 л на 100 км у місті.

Модель має оновлений дизайн із чіткими лініями та розширені функції безпеки, як-то попередження про виїзд зі смуги та автоматичне гальмування.

Toyota RAV4 2018 року

Останній рік четвертого покоління, отримав нагороду за надійність та функції для сімей. Це була перша комплектація Adventure з підвищеним дорожнім просвітом та поліпшеною буксирною здатністю. Пакет Safety Sense став стандартом для всіх версій, включаючи адаптивний круїз-контроль та підтримку смуги.

Власники відзначали надійність, низькі витрати на техобслуговування та високу цінність при перепродажу.

Toyota RAV4 2021 року

Одна з найбільш універсальних моделей у лінійці, доступна в бензиновому та гібридному варіантах. RAV4 Prime має 302 к.с. та може проїхати до 68 км лише на електриці.

Інтер’єр демонструє матеріали преміумкласу, просторий дизайн та розширені інформаційно-розважальні функції.

Стандартний пакет Toyota Safety Sense 2.0 включає виявлення велосипедистів та розпізнавання дорожніх знаків.

Раніше ми писали про найкращі альтернативи Toyota RAV4, які можна придбати прямо зараз. Також експерти назвали найкращі вживані кросовери з високою економією палива у 2024 році.