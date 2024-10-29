Toyota RAV4 2026 року — що зміниться в популярному кросовері

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

Toyota RAV4 п’ятого покоління досягає граничного віку, адже надійшов у продаж ще у 2019 році, тому незабаром його замінить. Очікується, що нова модель отримає сучасний дизайн Toyota, модернізовані технології та перейде на гібридні трансмісії.

Про це написав Motor1.

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Яким буде RAV4

Дизайн шостого покоління RAV4 залишається досить добре охоронюваною таємницею. Передбачається, що Toyota застосує до кросовера наступного покоління жорсткіші, коробкові стилі Tacoma та Sequoia.

Інтер’єр отримає цифровий дисплей приладів та велику кількість фізичних кнопок. Він також повинен мати оновлену центральну консоль та нове розташування панелі приладів.

Силові установки

Очікується, що RAV4 2026 року відмовиться від базового двигуна на користь повністю гібридної лінійки.

На цей час силовий агрегат RAV4 Hybrid 2024 року складається з 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна з електродвигуном, встановленим ззаду, який має перейти на новий кросовер з кількома оновленнями, щоб зробити його ефективнішим.

Ще Toyota пропонує RAV4 Plug-In Hybrid. Ця версія також має перейти до нового модельного року. Він використовує покращену версію 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна, який поєднується його з двома електродвигунами для загальної потужності системи 302 к.с. та часу розгону до 100 км/год за 5,5 сек.

Ціна та доступність

RAV4 конкурує в переповненому та популярному сегменті, де споживачі очікують хорошої вартості. Тому, скоріше за все, Toyota значно не підвищить базову ціну. Сьогодні популярний кросовер стартує з 30 245 доларів.

Ймовірно, RAV4 шостого покоління надійде в продаж на початку 2026 року, а презентація новинки відбудеться вже наступного року.

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