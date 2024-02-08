Toyota RAV4: стали відомі перші подробиці шостого покоління моделі

Toyota готує шосте покоління популярної в Україні моделі — перші подробиці
Toyota готується до випуску шосте покоління популярної в Україні моделі RAV4. Автомобіль отримав кодову назву XA60 та запланований на 2026 рік.
Про це написав Gadget Tendency.
Про які зміни відомо
Відповідно до витоку інформації, наступний кросовер Toyota RAV4 матиме збільшені габарити порівняно з нинішньою моделлю, довжина кузова сягатиме приблизно 4650 мм (зараз 4600 мм). Зміниться дизайн автомобіля — він буде натхненний останньою моделлю Toyota C-HR.
Якими будуть двигуни
У Toyota підкреслюють, що повної електрифікації кросовера не буде. Зараз інженери корпорації працюють над оновленням чинної лінійки моторів, тому новий RAV4 буде пропонуватися як з двигуном внутрішнього згоряння, так і в гібридному форматі, зокрема PHEV.
Останнє оновлення Toyota RAV4 було представлено восени 2023 року. Продажі ж нової моделі стартують у першій половині 2026 року.
Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.
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