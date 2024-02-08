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Toyota готує шосте покоління популярної в Україні моделі — перші подробиці

8 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota RAV4: стали відомі перші подробиці шостого покоління моделі
RAV4 стане трохи більшим. Фото: c-magazine.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Toyota готується до випуску шосте покоління популярної в Україні моделі RAV4. Автомобіль отримав кодову назву XA60 та запланований на 2026 рік.

Про це написав Gadget Tendency.

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Відповідно до витоку інформації, наступний кросовер Toyota RAV4 матиме збільшені габарити порівняно з нинішньою моделлю, довжина кузова сягатиме приблизно 4650 мм (зараз 4600 мм). Зміниться дизайн автомобіля — він буде натхненний останньою моделлю Toyota C-HR.

Якими будуть двигуни

У Toyota підкреслюють, що повної електрифікації кросовера не буде. Зараз інженери корпорації працюють над оновленням чинної лінійки моторів, тому новий RAV4 буде пропонуватися як з двигуном внутрішнього згоряння, так і в гібридному форматі, зокрема PHEV.

Останнє оновлення Toyota RAV4 було представлено восени 2023 року. Продажі ж нової моделі стартують у першій половині 2026 року.

Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.

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