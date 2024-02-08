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Toyota готовит шестое поколение популярной в Украине модели — первые подробности

8 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota RAV4: стали известны первые подробности шестого поколения модели
RAV4 станет немного больше. Фото: c-magazine.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Toyota готовится к выпуску шестого поколения популярной в Украине модели RAV4. Автомобиль получил кодовое название XA60 и запланировано на 2026 год.

Об этом написал Gadget Tendency.

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О каких изменениях известно

Согласно утечке информации, следующий кроссовер Toyota RAV4 будет иметь увеличенные габариты по сравнению с нынешней моделью, длина его кузова достигнет примерно 4650 мм (сейчас 4600 мм). Изменится дизайн автомобиля — он будет вдохновлен последней моделью Toyota C-HR.

Какими будут двигатели

В Toyota подчеркивают, что полной электрификации кроссовера не будет. Сейчас инженеры корпорации работают над обновлением действующей линейки моторов, поэтому новый RAV4 будет предлагаться как с двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридном формате, в том числе PHEV.

Последнее обновление Toyota RAV4 было представлено осенью 2023 года. Продажи новой модели стартуют в первой половине 2026 года.

Ранее глава правления Toyota Акио Тойода заявил, что потребность в электромобилях сильно преувеличена. Также мы сообщали, в каких комплектациях и по каким ценам в Украине продают Toyota C-HR.

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