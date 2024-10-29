Toyota RAV4 2026 года — что изменится в популярном кроссовере

Toyota RAV4 2026 года — что известно о новом кроссовере
Toyota RAV4 пятого поколения достигает своего предельного возраста, ведь поступила в продажу еще в 2019 году, поэтому скоро авто заменят. Ожидается, что новая модель получит современный дизайн Toyota, модернизированные технологии и перейдет на гибридные трансмиссии.
Об этом написал Motor1.
Каким будет RAV4
Дизайн шестого поколения RAV4 остается достаточно хорошо охраняемой тайной. Предполагается, что Toyota применит для кроссовера следующего поколения более жесткие, коробочные стили Tacoma и Sequoia.
Интерьер получит цифровой дисплей приборов и множество физических кнопок. Он также должен иметь обновленную центральную консоль и новое расположение приборной панели.
Силовые установки
Ожидается, что RAV4 2026 откажется от базового двигателя в пользу полностью гибридной линейки.
В настоящее время силовой агрегат RAV4 Hybrid 2024 года состоит из 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя с электродвигателем, установленным сзади, который должен перейти на новый кроссовер с несколькими обновлениями, чтобы сделать его более эффективным.
Еще Toyota предлагает RAV4 Plug-In Hybrid. Эта версия также должна перейти к новому модельному году. Он использует улучшенную версию 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя, сочетающего его с двумя электродвигателями для общей мощности системы 302 л.с. и времени разгона до 100 км/ч в 5,5 сек.
Цена и доступность
RAV4 конкурирует в переполненном и популярном сегменте, где потребители ожидают хорошую стоимость. Поэтому, скорей всего, Toyota значительно не повысит базовую цену. Сегодня популярный кроссовер стартует с 30 245 долларов.
Вероятно, RAV4 шестого поколения поступит в продажу в начале 2026 года, а презентация новинки состоится уже в следующем году.
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