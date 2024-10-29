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Toyota RAV4 2026 года — что известно о новом кроссовере

29 октября 2024 21:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota RAV4 2026 года — что изменится в популярном кроссовере
2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota RAV4 пятого поколения достигает своего предельного возраста, ведь поступила в продажу еще в 2019 году, поэтому скоро авто заменят. Ожидается, что новая модель получит современный дизайн Toyota, модернизированные технологии и перейдет на гибридные трансмиссии.

Об этом написал Motor1.

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Дизайн шестого поколения RAV4 остается достаточно хорошо охраняемой тайной. Предполагается, что Toyota применит для кроссовера следующего поколения более жесткие, коробочные стили Tacoma и Sequoia.

Интерьер получит цифровой дисплей приборов и множество физических кнопок. Он также должен иметь обновленную центральную консоль и новое расположение приборной панели.

Силовые установки

Ожидается, что RAV4 2026 откажется от базового двигателя в пользу полностью гибридной линейки.

В настоящее время силовой агрегат RAV4 Hybrid 2024 года состоит из 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя с электродвигателем, установленным сзади, который должен перейти на новый кроссовер с несколькими обновлениями, чтобы сделать его более эффективным.

Еще Toyota предлагает RAV4 Plug-In Hybrid. Эта версия также должна перейти к новому модельному году. Он использует улучшенную версию 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя, сочетающего его с двумя электродвигателями для общей мощности системы 302 л.с. и времени разгона до 100 км/ч в 5,5 сек.

Цена и доступность

RAV4 конкурирует в переполненном и популярном сегменте, где потребители ожидают хорошую стоимость. Поэтому, скорей всего, Toyota значительно не повысит базовую цену. Сегодня популярный кроссовер стартует с 30 245 долларов.

Вероятно, RAV4 шестого поколения поступит в продажу в начале 2026 года, а презентация новинки состоится уже в следующем году.

Ранее эксперты назвали лучшие годы выпуска Toyota RAV4. Также мы писали о лучших альтернативах Toyota RAV4, которые можно приобрести в 2024 году.

Япония технологии автомобиль Toyota авто

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