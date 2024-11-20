Лучшие годы выпуска Toyota RAV4 — выбор экспертов для подержанных авто

2021 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Компактный кроссовер Toyota RAV4 запущен в 1994 году для автовладельцев, которым нужно сочетание преимуществ внедорожников (полный привод и повышенная грузоподъемность) с плюсами небольших седанов (маневренность и экономный расход топлива). Для покупки подержанного RAV4 эксперты рекомендуют семь лучших модельных лет.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Toyota RAV4 2004 года

Этот год стал переломным для модели. Оснащенный 2,4-литровым двигателем на 161 л.с., он обеспечивал комфортную езду с топливной эффективностью 7,84 литра на 100 км пробега.

Модель имела низкие затраты на техобслуживание, получила высокие оценки безопасности (4 звезды NHTSA) и характеризовалась качественной сборкой, став идеальным выбором для экономных покупателей.

Toyota RAV4 2010 года

Яркая модель третьего поколения с обновленными силовыми установками и пространством. Впервые доступен V6 на 269 л.с. для буксировки. Стандартный 2,5-литровый мотор обеспечивает хорошую экономию.

Модель получила награду от IIHS благодаря электронному контролю устойчивости и боковым шторкам безопасности.

Toyota RAV4 2012 года

Последняя модель третьего поколения, объединяющая 2,5-литровый двигатель и опционный V6 с хорошей производительностью и экономичностью.

Модель отличается комфортом и меньшим количеством механических проблем. Уникальной чертой является третий ряд сидений для больших семей и щедрое грузовое пространство.

Toyota RAV4 2015 года

Четвертое поколение имеет аэродинамический дизайн, изысканную внутреннюю отделку и систему Entune для интеграции смартфона. Оснащенный надежным 2,5-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой RAV4 обеспечивает расход 7,59 л топлива на 100 км по шоссе.

Модель похвалили за плавность хода и долгосрочную надежность, а стандартная камера заднего вида дает удобство.

Toyota RAV4 2016 года

Первый гибридный вариант. Установка совмещает 2,5-литровый двигатель и электромотор, обеспечивая 7,13 л на 100 км в городе.

Модель имеет обновленный дизайн с четкими линиями и расширенные функции безопасности, например предупреждение о выезде из полосы и автоматическое торможение.

Toyota RAV4 2018 года

Последний год четвертого поколения получил награду за надежность и функции для семей. Это была первая комплектация Adventure с повышенным дорожным просветом и улучшенной буксирной способностью. Пакет Safety Sense стал стандартом для всех версий, включая адаптивный круиз-контроль и поддержку полосы.

Владельцы отмечали надежность, низкие затраты на техобслуживание и высокую ценность при перепродаже.

Toyota RAV4 2021 года

Одна из самых универсальных моделей в линейке доступна в бензиновом и гибридном вариантах. RAV4 Prime имеет 302 л.с. и может проехать до 68 км только на электричестве.

Интерьер показывает материалы премиум-класса, просторный дизайн и расширенные информационно-развлекательные функции.

Стандартный пакет Toyota Safety Sense 2.0 включает в себя обнаружение велосипедистов и распознавание дорожных знаков.

Ранее мы писали о лучших альтернативах Toyota RAV4, которые можно приобрести прямо сейчас. Также эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы с высокой экономией топлива в 2024 году.