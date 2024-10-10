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Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы с высокой экономией топлива

10 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 надежных подержанных кроссоверов с высокой экономией горючего в 2024 году
Кроссоверы. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Выбор б/у кроссовера, который сочетает в себе надежность и экономию горючего, может казаться сложной задачей. Однако существует несколько моделей, которые выделяются на фоне других благодаря своим характеристикам.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2020 Toyota RAV4 Hybrid

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Фото: motortrend.com

Машина сочетает в себе 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель и три электромотора, обеспечивая мощность 219 л.с. Потребляет 5,7 л/100 км в городе и до 6,2 л/100 км на шоссе. RAV4 Hybrid занимает первое место по надежности в этом списке с рейтингом 4,9 из 5 от Cars.com.

2020 Honda CR-V Hybrid

Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы с высокой экономией топлива - фото 1
Фото: motortrend.com

Гибридный кроссовер оснащен 2-литровым 4-цилиндровым двигателем и двумя электромоторами, что обеспечивает мощность 212 л.с. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, CR-V Hybrid потребляет 5,9 л бензина на 100 км в городе и 6,7 л на шоссе. С рейтингом надежности 4,6 из 5 от Cars.com – это отличный выбор для тех, кто ищет долговечный и экономичный автомобиль.

2021 Hyundai Santa Fe Hybrid

Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы с высокой экономией топлива - фото 2
Фото: motortrend.com

Авто предлагает сочетание 1,6-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя и двух электродвигателей, что обеспечивает мощность 226 л.с. Он демонстрирует экономию горючего на уровне 6,5 л/100 км в городе и 4,6 л/100 км на шоссе. Кроссовер имеет рейтинг надежности 4,5 из 5 от Cars.com.

Продажа гибридов в Украине.

По данным Укравтопрома, в сентябре 2024 года автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. При этом доля новых автомобилей в этом количестве составляла 60%.

В сегменте новых гибридных авто безоговорочным лидером рынка остается Toyota RAV-4 (куплено 280 единиц). За ним расположились Toyota Yaris Cross (79) и Nissan Qashqai (56).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Kia Niro (54), Ford Fusion US (50) и Toyota Prius (49).

Ранее эксперты назвали 10 главных проблем гибридных автомобилей. Также мы писали о прошлогодних моделях гибридных кроссоверов, которые актуальны в 2024 году, по мнению американцев.

авто топливо экономия автомобиль Honda Toyota

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