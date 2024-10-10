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Експерти назвали найкращі вживані кросовери з високою економією палива

10 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 надійних вживаних кросоверів з високою економією пального у 2024 році
Кросовери. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Вибір вживаного кросовера, який поєднує в собі надійність та економію пального, може здаватися складним завданням. Проте є кілька моделей, які виділяються на тлі інших завдяки своїм характеристикам.

Про це написав Motor Biscuit.

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Фото: motortrend.com

Машина поєднує в собі 2,5-літровий 4-циліндровий двигун та три електромотори, забезпечуючи потужність 219 к.с. Споживає 5,7 л/100 км у місті та до 6,2 л/100 км на шосе. RAV4 Hybrid займає перше місце за надійністю у цьому списку з рейтингом 4,9 з 5 від Cars.com.

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Фото: motortrend.com

Гібридний кросовер оснащений 2-літровим 4-циліндровим двигуном та двома електромоторами, що забезпечує потужність 212 к.с. За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища, CR-V Hybrid споживає 5,9 л бензину на 100 км у місті та 6,7 л на шосе. З рейтингом надійності 4,6 з 5 від Cars.com — це чудовий вибір для тих, хто шукає довговічний та економічний автомобіль.

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Фото: motortrend.com

Авто пропонує поєднання 1,6-літрового турбованого чотирициліндрового двигуна та двох електродвигунів, що забезпечує потужність 226 к.с. Він демонструє економію пального на рівні 6,5 л/100 км у місті та 4,6 л/100 км на шосе. Кросовер має рейтинг надійності 4,5 з 5 від Cars.com.

Продаж гібридів в Україні

За даними Укравтопром, у вересні 2024 року автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 22% більше, ніж у вересні торік. При цьому частка нових авто в цій кількості становила 60%.

В сегменті нових гібридних авто беззаперечним лідером ринку залишається Toyota RAV-4 (куплено 280 одиниць). За ним розташувалися Toyota Yaris Cross (79) та Nissan Qashqai (56).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Kia Niro (54), Ford Fusion US (50) та Toyota Prius (49).

Раніше експерти назвали 10 головних проблем гібридних автомобілів. Також ми писали про торішні моделі гібридних кросоверів, які актуальні у 2024 році, на думку американців.

авто паливо економія автомобіль Honda Toyota

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