Toyota перезапускает в Европе свой самый маленький кроссовер

2024 Toyota Aygo X. Фото: topgear.com

Toyota Aygo X, самый маленький кроссовер бренда на европейском рынке, готовится к обновлению, которое станет заметным событием для поклонников компактных автомобилей. Последние шпионские снимки свидетельствуют о том, что эта модель получила более агрессивный дизайн, что подчеркивает его новый статус городского кроссовера.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн нового Aygo X

Модель Aygo X была представлена в ноябре 2021 года и с тех пор получила положительные отзывы за свою изысканную эстетику и повышенный комфорт. Однако теперь, судя по закамуфлированному прототипу, тестируемому на дорогах общего пользования, можно ожидать значительных изменений в его дизайне. Обновление планируется на конец 2025 года или начало 2026 года.

Передняя часть автомобиля претерпела существенные изменения. Ожидается, что Aygo X получит новую агрессивную переднюю решетку, модернизированный бампер и капот, а также переделанные крылья и фары. А новые впускные отверстия бампера придадут автомобилю более спортивный вид. Эти изменения, вместо "милого" вида предыдущей модели, придадут Aygo X более современный стиль.

Однако профиль автомобиля остался практически без изменений. Наличие брезентовой крыши, уже доступной в действующей модели, также сохраняется в новом прототипе.

Шпионский снимок Aygo X. Фото: carscoops.com

Сзади автомобиль получил сдержанные обновления, характерные для рестайлингов. Вертикально расположенные задние фонари, вероятно, получат новую светодиодную графику, но их вид останется знакомым.

Над обновлением интерьера тоже активно работают. Еще до официальной презентации новой версии просматривается идея цифровой кабины, поскольку приборная панель прототипа покрыта, что может свидетельствовать о новых технологиях, которые найдут свое место в автомобиле.

Технические детали

Относительно технических характеристик, Aygo X, очевидно, не претерпевает значительных изменений. Он продолжает использовать общую платформу TNGA-B с Yaris и Yaris Cross, а также сохраняет 1-литровый 3-цилиндровый двигатель, предоставляющий скромные 71 л.с. и 93 Нм крутящего момента. Вопрос о возможном гибридном варианте остается открытым, но считается маловероятным, ведь бюджетные городские автомобили обычно не подвержены электрификации.

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