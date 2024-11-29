Какие модели Toyota обходятся дороже всего в обслуживании

Эксперты назвали самые дорогие в обслуживании модели Toyota
Большинство людей любят пикапы Toyota за то, что они просты, надежны и легки в работе. Однако, по сравнению с остальной линейкой автоконцерна, эти автомобили самые дорогие в обслуживании.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Две модели Toyota самые дорогие в обслуживании — Tacoma и Tundra. Даже гибридные автомобили, которые со временем нуждаются в замене аккумулятора, дешевле содержать. Но эти пикапы одновременно самые долговечные и надежные, поэтому их следует рассмотреть.
Toyota Tacoma
По данным CarEdge, обслуживание Toyota Tacoma в течение 10 лет стоит около 6731 доллара. С другой стороны, Toyota Prius является моделью, обслуживание которой в течение 10 лет стоит дешевле всех моделей концерна — всего 4156 долларов.
Toyota Tundra
Цена 10-летнего обслуживания Toyota Tundra составляет примерно 6922 доллара. Это на 3182 доллара меньше, чем в среднем по отрасли для пикапов. При этом модель имеет лишь 18,51% шансов нуждаться в серьезном ремонте в течение этого периода времени. Это на 10,23% лучше, чем в среднем.
Показатели конкурентов
Обслуживание Ford F-150 в течение 10 лет стоит примерно 10 991 доллар, Ford Ranger — 10 511 долларов, Jeep Gladiator — 12 479 долларов, а Ram 1500 — 18 470 долларов.
Таким образом, хотя эти пикапы Toyota являются самыми дорогими в обслуживании в линейке японского автогиганта, они выгодны по сравнению с конкурентами.
Кроме того, Toyota является самым дешевым брендом по общим затратам на техническое обслуживание — в среднем 5445 долларов.
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