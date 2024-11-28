Toyota Land Cruiser — пять экономных альтернатив прямо сейчас

ТОП-5 бюджетных альтернатив Toyota Land Cruiser
С 1950-х годов Toyota продала более 10 000 000 Land Cruiser в 170 странах мира, ведь флагманский внедорожник концерна преодолевает поверхности любого неровности. Впрочем, аналогичные модели других производителей, хоть и не прослужат многие сотни километров, но могут существенно сэкономить владельцам, поскольку стоимость базовой модели Land Cruiser 2024 начинается от 57 400 долларов.
Об этом написал Slash Gear.
Range Rover Evoque
Стоимость машины от 49 900 долларов. Автомобиль немного меньше некоторых своих конкурентов, но имеет все внедорожные преимущества Land Cruiser. Владелец получит полный привод, подогрев руля и передних сидений, возможности Apple CarPlay/Android Auto, 11,4-дюймовый экран информационно развлекательной системы, который обеспечивает обзор местности вокруг с помощью внешних камер, показания высоты, пеленга, наклона и т.д.
Honda Passport
Базовые цены на модель колеблются от 42 400 долларов до 48 470 долларов за комплектацию Black Edition. За эту цену владелец получает двигатель V6 мощностью 280 л.с., 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию, полный привод, подогрев и вентиляцию передних сидений с электроприводом, люк с электроприводом, аудиосистему мощностью 540 Вт с 10 динамиками, 8-дюймовый экран информационно развлекательной системы с подключением к Apple CarPlay/Android Auto и т.д.
Jeep Grand Cherokee
Машина стартует с 36 495 долларов, что делает ее одним из самых доступных внедорожников среднего размера на рынке. За 3-рядный Grand Cherokee L придется заплатить чуть более 40 000 долларов. Эта модель может вместить до семи пассажиров и имеет дополнительную камеру на заднем сиденье, которая передает изображение детей, домашних животных и груза на экран информационно-развлекательной системы Uconnect 5 впереди.
Mazda CX-70
Самая целесообразная и доступная альтернатива Land Cruiser с местами до пяти человек, рядным 6-цилиндровым двигателем с мягким гибридом и начальной ценой 40 445 долларов за базовую версию Preferred. Среди шести уровней комплектации модели 2025 года — самой дорогой Turbo S Premium Plus за 55 950 долларов. Каждый CX-70 оснащен 12,3-дюймовой информационно развлекательной панелью с Apple CarPlay/Android Auto, цифровой панелью приборов и звуковой системой из восьми динамиков.
Kia Sorento
Цена авто начинается с 31 990 долларов. Модель 2025 года доступна в двух- или трехрядном формате и в восьми разных уровнях комплектации. Самым дешевым является LX, оснащенный 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем, 8-ступенчатым автоматом и несколькими системами активной безопасности. Чтобы получить полный привод, придется приобрести по меньшей мере комплектацию X-Line EX за 41 790 долларов. В салоне есть двойные 12,3-дюймовые панорамные информационно развлекательные экраны с навигацией и возможностью Sirius XM, а также цифровое зеркало заднего вида.
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