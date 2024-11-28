Toyota Land Cruiser — пять экономных альтернатив прямо сейчас

2024 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com

С 1950-х годов Toyota продала более 10 000 000 Land Cruiser в 170 странах мира, ведь флагманский внедорожник концерна преодолевает поверхности любого неровности. Впрочем, аналогичные модели других производителей, хоть и не прослужат многие сотни километров, но могут существенно сэкономить владельцам, поскольку стоимость базовой модели Land Cruiser 2024 начинается от 57 400 долларов.

Об этом написал Slash Gear.

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Стоимость машины от 49 900 долларов. Автомобиль немного меньше некоторых своих конкурентов, но имеет все внедорожные преимущества Land Cruiser. Владелец получит полный привод, подогрев руля и передних сидений, возможности Apple CarPlay/Android Auto, 11,4-дюймовый экран информационно развлекательной системы, который обеспечивает обзор местности вокруг с помощью внешних камер, показания высоты, пеленга, наклона и т.д.

Honda Passport

Фото: caranddriver.com

Базовые цены на модель колеблются от 42 400 долларов до 48 470 долларов за комплектацию Black Edition. За эту цену владелец получает двигатель V6 мощностью 280 л.с., 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию, полный привод, подогрев и вентиляцию передних сидений с электроприводом, люк с электроприводом, аудиосистему мощностью 540 Вт с 10 динамиками, 8-дюймовый экран информационно развлекательной системы с подключением к Apple CarPlay/Android Auto и т.д.

Jeep Grand Cherokee

Фото: Jeep

Машина стартует с 36 495 долларов, что делает ее одним из самых доступных внедорожников среднего размера на рынке. За 3-рядный Grand Cherokee L придется заплатить чуть более 40 000 долларов. Эта модель может вместить до семи пассажиров и имеет дополнительную камеру на заднем сиденье, которая передает изображение детей, домашних животных и груза на экран информационно-развлекательной системы Uconnect 5 впереди.

Mazda CX-70

Фото: caranddriver.com

Самая целесообразная и доступная альтернатива Land Cruiser с местами до пяти человек, рядным 6-цилиндровым двигателем с мягким гибридом и начальной ценой 40 445 долларов за базовую версию Preferred. Среди шести уровней комплектации модели 2025 года — самой дорогой Turbo S Premium Plus за 55 950 долларов. Каждый CX-70 оснащен 12,3-дюймовой информационно развлекательной панелью с Apple CarPlay/Android Auto, цифровой панелью приборов и звуковой системой из восьми динамиков.

Kia Sorento

Фото: Kia

Цена авто начинается с 31 990 долларов. Модель 2025 года доступна в двух- или трехрядном формате и в восьми разных уровнях комплектации. Самым дешевым является LX, оснащенный 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем, 8-ступенчатым автоматом и несколькими системами активной безопасности. Чтобы получить полный привод, придется приобрести по меньшей мере комплектацию X-Line EX за 41 790 долларов. В салоне есть двойные 12,3-дюймовые панорамные информационно развлекательные экраны с навигацией и возможностью Sirius XM, а также цифровое зеркало заднего вида.

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