Toyota Land Cruiser — п'ять економних альтернатив прямо зараз

2024 Toyota Land Cruiser. Фото: caranddriver.com

Від 1950-х років Toyota продала понад 10 000 000 Land Cruiser в 170 країнах світу, адже флагманський позашляховик концерну долає поверхні будь-якої нерівності. Втім, аналогічні моделі інших виробників, хоч й не прослужать багато сотень кілометрів, але можуть суттєво заощадити власникам, позаяк вартість базової моделі Land Cruiser 2024 року починається від 57 400 доларів.

Про це написав Slash Gear.

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Range Rover Evoque

Фото: Range Rover

Ціна машини від 49 900 доларів. Авто трохи менше за деяких своїх конкурентів, але має усі позашляхові переваги Land Cruiser. Власник отримає повний привід, підігрів керма та передніх сидінь, можливості Apple CarPlay/Android Auto, 11,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, який забезпечує огляд місцевості навколо за допомогою зовнішніх камер, показання висоти, пеленгу, нахилу тощо.

Honda Passport

Фото: caranddriver.com

Базові ціни на модель коливаються від 42 400 доларів до 48 470 доларів за комплектацію Black Edition. За цю ціну власник отримує двигун V6 потужністю 280 к.с., 9-ступеневу автоматичну трансмісію, повний привід, підігрів та вентиляцію передніх сидінь з електроприводом, люк з електроприводом, аудіосистему потужністю 540 Вт з 10 динаміками, 8-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з підключенням до Apple CarPlay/Android Auto тощо.

Jeep Grand Cherokee

Фото: Jeep

Машина стартує лише з 36 495 доларів, що робить її одним із найдоступніших позашляховиків середнього розміру на ринку. За 3-рядний Grand Cherokee L доведеться заплатити трохи понад 40 000 доларів. Ця модель може вмістити до семи пасажирів й має додаткову камеру на задньому сидінні, яка передає зображення дітей, домашніх тварин і вантажу на екран інформаційно-розважальної системи Uconnect 5 попереду.

Mazda CX-70

Фото: caranddriver.com

Найдоцільніша та доступна альтернатива Land Cruiser з місцями до п’яти осіб, рядним 6-циліндровим двигуном з м’яким гібридом та початковою ціною 40 445 доларів за базову версію Preferred. Серед шести рівнів комплектації моделі 2025 року найдорожчою є Turbo S Premium Plus за 55 950 доларів. Кожен CX-70 оснащений 12,3-дюймовою інформаційно-розважальною панеллю з Apple CarPlay/Android Auto, цифровою панеллю приладів та звуковою системою з восьми динаміків.

Kia Sorento

Фото: Kia

Ціна авто починається з 31 990 доларів. Модель 2025 року доступна у дво- або трирядному форматі та у восьми різних рівнях комплектації. Найдешевшим є LX, який оснащений 2,5-літровим 4-циліндровим двигуном, 8-ступеневим автоматом та кількома системами активної безпеки. Щоб отримати повний привід доведеться придбати щонайменше комплектацію X-Line EX за 41 790 доларів. В салоні є подвійні 12,3-дюймові панорамні інформаційно-розважальні екрани з навігацією та можливістю Sirius XM, а також цифрове дзеркало заднього виду.

Раніше ми писали про найкращі альтернативи Toyota RAV4 та Toyota Camry у 2024 році.