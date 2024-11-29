Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota arrow

Експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota

29 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які моделі Toyota обходяться найдорожче в обслуговуванні
Tacoma проти Tundra. Фото: torquenews.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Більшість людей люблять пікапи Toyota за те, що вони прості, надійні та легкі в роботі. Однак, порівняно з рештою лінійки автоконцерну, ці автомобілі найдорожчі в обслуговуванні.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Читайте також:

Дві моделі Toyota найдорожчі в обслуговуванні — Tacoma та Tundra. Навіть гібридні автомобілі, які з часом потребують заміни акумулятора, дешевше утримувати. Але ці пікапи водночас найдовговічніші та найнадійніші, тому їх варто розглянути. 

Toyota Tacoma

Експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota - фото 1
Фото: caranddriver.com

За даними  CarEdge, обслуговування Toyota Tacoma протягом 10 років коштує близько 6731 долар. З іншого боку, Toyota Prius є моделлю, обслуговування якої протягом 10 років коштує найдешевше серед усіх моделей концерну — лише 4156 доларів.

Toyota Tundra

Експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota - фото 2
Фото: caranddriver.com

Ціна 10-річного обслуговування Toyota Tundra становить приблизно 6922 долари. Це на 3182 долари менше, ніж у середньому по галузі для пікапів. При цьому модель має лише 18,51% шансів потребувати серйозного ремонту протягом цього періоду часу. Це на 10,23% краще, ніж у середньому.

Показники конкурентів

Обслуговування Ford F-150 протягом 10 років коштує приблизно 10 991 долар, Ford Ranger — 10 511 доларів, Jeep Gladiator — 12 479 доларів, а Ram 1500 — 18 470 доларів.

Таким чином, хоча ці пікапи Toyota є найдорожчими в обслуговуванні в лінійці японського автогіганта, вони вигідні порівняно з конкурентами.

Крім того, Toyota є найдешевшим брендом за загальними витратами на технічне обслуговування — в середньому 5445 доларів.

Раніше механік назвав п'ять найдорожчих у ремонті автобрендів. Також ми представляли ТОП-5 бюджетних альтернатив Toyota Land Cruiser.

Японія авто ціни автомобіль Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:31 Житель Київщини проігнорував повістки через страх — вирок суду

07:30 Умови бронювання змінились — треба відпрацювати три місяці

07:21 Ухилянт відмовлявся захищати Україну — як його покарав суд

07:10 Додаткові виплати військовослужбовцям після ротації — деталі

07:01 Чому суд не допоможе повернути вкрадені з карток Приват24 кошти

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

06:30 ТЦК відмовився брати документи на відстрочку — як діяти

06:30 Ціни на ячмінь знову зростають — скільки коштує зерно сьогодні

06:15 Зарплата 20 тисяч — на яку пенсію можна розраховувати

07:31 Житель Київщини проігнорував повістки через страх — вирок суду

07:30 Умови бронювання змінились — треба відпрацювати три місяці

07:21 Ухилянт відмовлявся захищати Україну — як його покарав суд

07:10 Додаткові виплати військовослужбовцям після ротації — деталі

07:01 Чому суд не допоможе повернути вкрадені з карток Приват24 кошти

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

06:30 ТЦК відмовився брати документи на відстрочку — як діяти

06:30 Ціни на ячмінь знову зростають — скільки коштує зерно сьогодні

06:15 Зарплата 20 тисяч — на яку пенсію можна розраховувати

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят