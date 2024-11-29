Які моделі Toyota обходяться найдорожче в обслуговуванні

Tacoma проти Tundra. Фото: torquenews.com

Більшість людей люблять пікапи Toyota за те, що вони прості, надійні та легкі в роботі. Однак, порівняно з рештою лінійки автоконцерну, ці автомобілі найдорожчі в обслуговуванні.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Дві моделі Toyota найдорожчі в обслуговуванні — Tacoma та Tundra. Навіть гібридні автомобілі, які з часом потребують заміни акумулятора, дешевше утримувати. Але ці пікапи водночас найдовговічніші та найнадійніші, тому їх варто розглянути.

Toyota Tacoma

Фото: caranddriver.com

За даними CarEdge, обслуговування Toyota Tacoma протягом 10 років коштує близько 6731 долар. З іншого боку, Toyota Prius є моделлю, обслуговування якої протягом 10 років коштує найдешевше серед усіх моделей концерну — лише 4156 доларів.

Toyota Tundra

Фото: caranddriver.com

Ціна 10-річного обслуговування Toyota Tundra становить приблизно 6922 долари. Це на 3182 долари менше, ніж у середньому по галузі для пікапів. При цьому модель має лише 18,51% шансів потребувати серйозного ремонту протягом цього періоду часу. Це на 10,23% краще, ніж у середньому.

Показники конкурентів

Обслуговування Ford F-150 протягом 10 років коштує приблизно 10 991 долар, Ford Ranger — 10 511 доларів, Jeep Gladiator — 12 479 доларів, а Ram 1500 — 18 470 доларів.

Таким чином, хоча ці пікапи Toyota є найдорожчими в обслуговуванні в лінійці японського автогіганта, вони вигідні порівняно з конкурентами.

Крім того, Toyota є найдешевшим брендом за загальними витратами на технічне обслуговування — в середньому 5445 доларів.

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