Які моделі Toyota обходяться найдорожче в обслуговуванні

Експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota
Більшість людей люблять пікапи Toyota за те, що вони прості, надійні та легкі в роботі. Однак, порівняно з рештою лінійки автоконцерну, ці автомобілі найдорожчі в обслуговуванні.
Про це повідомив Motor Biscuit.
Дві моделі Toyota найдорожчі в обслуговуванні — Tacoma та Tundra. Навіть гібридні автомобілі, які з часом потребують заміни акумулятора, дешевше утримувати. Але ці пікапи водночас найдовговічніші та найнадійніші, тому їх варто розглянути.
Toyota Tacoma
За даними CarEdge, обслуговування Toyota Tacoma протягом 10 років коштує близько 6731 долар. З іншого боку, Toyota Prius є моделлю, обслуговування якої протягом 10 років коштує найдешевше серед усіх моделей концерну — лише 4156 доларів.
Toyota Tundra
Ціна 10-річного обслуговування Toyota Tundra становить приблизно 6922 долари. Це на 3182 долари менше, ніж у середньому по галузі для пікапів. При цьому модель має лише 18,51% шансів потребувати серйозного ремонту протягом цього періоду часу. Це на 10,23% краще, ніж у середньому.
Показники конкурентів
Обслуговування Ford F-150 протягом 10 років коштує приблизно 10 991 долар, Ford Ranger — 10 511 доларів, Jeep Gladiator — 12 479 доларів, а Ram 1500 — 18 470 доларів.
Таким чином, хоча ці пікапи Toyota є найдорожчими в обслуговуванні в лінійці японського автогіганта, вони вигідні порівняно з конкурентами.
Крім того, Toyota є найдешевшим брендом за загальними витратами на технічне обслуговування — в середньому 5445 доларів.
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