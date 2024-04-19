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Эксперты назвали три самых эффективных автомобиля для езды по городу

19 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Самые эффективные автомобили для езды по городу — ТОП-3
Городские автомобили. Фото: autocar.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Для современного городского ритма нужен комфортный, компактный, маневренный, безопасный и экономичный автомобиль. Эксперты определились с тремя машинами, которые лучше всего подходят под эти характеристики.

Об этом написал Dexpens.

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Tesla Model 3

 

Эксперты назвали три самых эффективных автомобиля для езды по городу - фото 1
Фото: wikipedia.org

Небольшие размеры и маневренность электромобиля позволяют легко перемещаться в условиях городского трафика, а аккумулятор обеспечивает достаточный запас хода для ежедневных поездок. Бесшумность и отсутствие выбросов делает Tesla Model 3 идеальным вариантом для городской жизни.

Toyota Prius

 

Эксперты назвали три самых эффективных автомобиля для езды по городу - фото 2
Фото: wikipedia.org

Символ гибридной технологии и экономичности. Он идеально подходит для городских условий, ведь потребляет гораздо меньше топлива по сравнению с традиционными авто из ДВС. Машина имеет компактные размеры, что хорошо для парковки в переполненных городах.

Volkswagen Golf

 

Эксперты назвали три самых эффективных автомобиля для езды по городу - фото 3
Фото: wikipedia.org

Бюджетный, но надежный автомобиль. Компактность и эргономичный дизайн делают его идеальным выбором для поездок по городу. Модель отличается низким уровнем выбросов, что немаловажно в условиях тесной городской среды.

Ранее мы писали о 9 способах экономии бензина. Также эксперты рассказали, стоит ли сейчас переводить авто на ГБО.

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