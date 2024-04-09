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Tesla впервые победила Nissan — рынок электрокаров Украины вышел на плато

9 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Nissan уступил Tesla — рынок электрокаров Украины в марте 2024 года
Tesla опередила Nissan на рынке подержанных электромобилей. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В марте 2024 года украинцы приобрели почти вдвое больше электромобилей, чем за аналогичный период в прошлом году. Причем впервые за многие годы самый доступный и массовый электрокар на вторичном рынке Nissan Leaf уступил первенство Tesla.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В марте 2024 года в Украине было зарегистрировано 6,3 тыс. новых и подержанных электромобилей, что всего на 3,6% больше, чем в феврале. Это дало основания экспертам говорить, что после небольшого уменьшения объемов торгов в начале года продажи вышли на статистическое плато. Поэтому в сегменте электрического транспорта потенциал уже не столь мощный, как год-два назад, а, следовательно, точка насыщения рынка приближается.

Какие электромобили покупали

На украинском рынке преобладают импортируемые электрокары, доля таких составила более 55%, а количество первых регистраций — 3494 шт. На внутреннем рынке перепродано 1947 единиц электрических автомобилей с пробегом (около 31%). Новых электрокаров куплено более 14% — 898 ед. Это меньше, чем в прошлом месяце, когда количество новых авто впервые пересекло отметку в тысячу штук.

Абсолютное большинство общего количества электрических автомобилей в марте составляют легковые машины — более 99%.

По состоянию на начало 2024 года общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 98 328 единиц: 95 999 легковых, 2327 грузовых и 5 автобусов. Вероятно, уже в апреле в Украине приобретут юбилейный 100 000-й электрокар.

ТОП-5 марок подержанных электромобилей на внутреннем рынке

  1. Tesla — 502 шт.
  2. Nissan — 468 шт.
  3. Volkswagen — 255 шт.
  4. Hyundai — 84 шт.
  5. Renault — 81 шт.

ТОП-5 моделей подержанных электромобилей на внутреннем рынке

  1. Nissan Leaf — 437 шт.
  2. Tesla Model 3 — 236 шт.
  3. Volkswagen e-Golf — 126 шт.
  4. Tesla Model Y — 114 шт.
  5. Tesla Model S — 113 шт.

ТОП-5 марок импортируемых подержанных электромобилей

  1. Tesla — 1072 шт.
  2. Nissan — 600 шт.
  3. Volkswagen — 392 шт.
  4. Hyundai — 281 шт.
  5. Audi — 175 шт.

ТОП-5 моделей импортируемых подержанных электромобилей

  1. Nissan Leaf — 530 шт.
  2. Tesla Model 3 — 460 шт.
  3. Tesla Model Y — 356 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 245 шт.
  5. Tesla Model S — 189 шт.

ТОП-5 моделей новых электромобилей

  1. Volkswagen ID.4 — 204 шт.
  2. BYD Song Plus — 113 шт.
  3. Honda e:NS1 — 74 шт.
  4. Honda M-NV — 70 шт.
  5. Nissan Ariya — 66 шт.

Ранее мы писали, какие самые дешевые подержанные электромобили можно купить в Украине прямо сейчас. Также мы говорили, почему мировые автопроизводители сокращают выпуск электромобилей.

Tesla
Украина
электрокары
продажа авто
електромобиль

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