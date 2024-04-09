Nissan поступився Tesla — ринок електрокарів України у березні 2024 року

Tesla випередила Nissan на ринку вживаних електромобілів. Фото: motortrend.com

У березні 2024 року українці придбали майже вдвічі більше електромобілів, ніж за аналогічний період торік. При чому вперше за багато років найдоступніший й наймасовіший електрокар на вторинному ринку Nissan Leaf поступився першості Tesla.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У березні 2024 року в Україні було зареєстровано 6,3 тис. нових та вживаних електромобілів, що лише на 3,6% більше, ніж у лютому. Це дало підстави експертам говорити, що після невеликого зменшення обсягів торгів на початку року продажі вийшли на статистичне плато. Тому у сегменті електричного транспорту потенціал вже не такий потужний, як рік-два тому, а, отже, точка насичення ринку наближається.

Які електромобілі купували

На українському ринку переважають імпортовані вживані електрокари, частка таких становила понад 55%, а кількість перших реєстрацій — 3494 шт. На внутрішньому ринку перепродано 1947 одиниць електричних авто з пробігом (майже 31%). Нових електрокарів куплено понад 14% — 898 од. Це менше, ніж минулого місяця, коли кількість нових авто вперше перетнула позначку в тисячу штук.

Абсолютну більшість загальної кількості електричних авто у березні становлять легкові машини — понад 99%.

Станом на початок 2024 року загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами становить 98 328 одиниць: 95 999 легкових, 2327 вантажних та 5 автобусів. Ймовірно, вже у квітні в Україні придбають ювілейний, 100 000-й електрокар.

ТОП-5 марок вживаних електромобілів на внутрішньому ринку

Tesla — 502 шт. Nissan — 468 шт. Volkswagen — 255 шт. Hyundai — 84 шт. Renault — 81 шт.

ТОП-5 моделей вживаних електромобілів на внутрішньому ринку

Nissan Leaf — 437 шт. Tesla Model 3 — 236 шт. Volkswagen e-Golf — 126 шт. Tesla Model Y — 114 шт. Tesla Model S — 113 шт.

ТОП-5 марок імпортованих вживаних електромобілів

Tesla — 1072 шт. Nissan — 600 шт. Volkswagen — 392 шт. Hyundai — 281 шт. Audi — 175 шт.

ТОП-5 моделей імпортованих вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 530 шт. Tesla Model 3 — 460 шт. Tesla Model Y — 356 шт. Volkswagen e-Golf — 245 шт. Tesla Model S — 189 шт.

ТОП-5 моделей нових електромобілів

Volkswagen ID.4 — 204 шт. BYD Song Plus — 113 шт. Honda e:NS1 — 74 шт. Honda M-NV — 70 шт. Nissan Ariya — 66 шт.

Раніше ми писали, які найдешевші вживані електромобілі можна купити в Україні прямо зараз. Також ми розповідали, чому світові автовиробники скорочують випуск електромобілів.