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Експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди по місту

19 квітня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Найефективніші автомобілі для їзди по місту — ТОП-3
Міські автомобілі. Фото: autocar.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Для ритму сучасного потрібний комфортний, компактний, маневрений, безпечний та економічний автомобіль. Експерти визначилися з трьома машинами, які найкраще підходять під ці характеристики.

Про це написав Dexpens.

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Tesla Model 3

 

Експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди по місту - фото 1
Фото: wikipedia.org

Невеликі розміри та маневреність електромобіля дозволяють легко переміщатися в умовах міського трафіку, а батарея забезпечує достатній запас ходу для щоденних поїздок. Безшумність та відсутність викидів роблять Tesla Model 3 ідеальним варіантом для міського життя.

Toyota Prius

 

Експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди по місту - фото 2
Фото: wikipedia.org

Символ гібридної технології та економічності. Він ідеально підходить для міських умов, адже споживає значно менше палива порівняно з традиційними авто з ДВЗ. Машина має компактні розміри, що добре для паркування у наших переповнених містах.

Volkswagen Golf

 

Експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди по місту - фото 3
Фото: wikipedia.org

Бюджетний, але надійний автомобіль. Компактність та ергономічний дизайн роблять його ідеальним вибором для щоденних поїздок по місту. Модель відзначається низьким рівнем викидів, що важливо в умовах тісного міського середовища.

Раніше ми писали про 9 способів економії бензину. Також експерти розповіли, чи варто зараз переводити авто на ГБО.

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