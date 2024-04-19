Найефективніші автомобілі для їзди по місту — ТОП-3

Міські автомобілі. Фото: autocar.co.uk

Для ритму сучасного потрібний комфортний, компактний, маневрений, безпечний та економічний автомобіль. Експерти визначилися з трьома машинами, які найкраще підходять під ці характеристики.

Про це написав Dexpens.

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Tesla Model 3

Фото: wikipedia.org

Невеликі розміри та маневреність електромобіля дозволяють легко переміщатися в умовах міського трафіку, а батарея забезпечує достатній запас ходу для щоденних поїздок. Безшумність та відсутність викидів роблять Tesla Model 3 ідеальним варіантом для міського життя.

Toyota Prius

Фото: wikipedia.org

Символ гібридної технології та економічності. Він ідеально підходить для міських умов, адже споживає значно менше палива порівняно з традиційними авто з ДВЗ. Машина має компактні розміри, що добре для паркування у наших переповнених містах.

Volkswagen Golf

Фото: wikipedia.org

Бюджетний, але надійний автомобіль. Компактність та ергономічний дизайн роблять його ідеальним вибором для щоденних поїздок по місту. Модель відзначається низьким рівнем викидів, що важливо в умовах тісного міського середовища.

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