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ТОП-4 розкішних кросовера, набагато дешевших за Cadillac Escalade

29 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чотири розкішних кросовери, набагато дешевших за Cadillac Escalade
2025 Cadillac Escalade. Фото: Cadillac
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ціна на Cadillac Escalade 2025 року починається від 89 590 доларів, що робить його недоступним для багатьох автолюбителів, які шукають просторий SUV (позашляховик або кросовер) високого класу. На щасті, існують альтернативи трохи менші, але теж розкішні, а головне — дешевші.

Про це написав Slash Gear.

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Раніше ми представляли ТОП-5 бюджетних альтернатив Toyota Land Cruiser. Також досвідчений механік назвав п'ять найдорожчих у ремонті автобрендів.

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