Чотири розкішних кросовери, набагато дешевших за Cadillac Escalade

2025 Cadillac Escalade. Фото: Cadillac

Ціна на Cadillac Escalade 2025 року починається від 89 590 доларів, що робить його недоступним для багатьох автолюбителів, які шукають просторий SUV (позашляховик або кросовер) високого класу. На щасті, існують альтернативи трохи менші, але теж розкішні, а головне — дешевші.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Volvo XC90

Фото: Volvo

Ціна від 57 400 доларів

Розкішний автомобіль з трьома рядами сидінь, стильним дизайном, сучасними технологіями та високим комфортом. Він забезпечує кращу економію пального — 9,05 літрів на 100 км пробігу проти 14,7 л/100 км в Escalade.

Audi Q7

Фото: Audi

Ціна від 61 795 доларів

Люксовий сімейний автомобіль, стильний конкурент Cadillac. Має сміливий дизайн, розкішні сидіння з пам’яттю та подвійний екран. Власники кажуть, що керованість та повороти вражають для авто такого розміру.

Genesis GV80

Фото: Genesis

Ціна від 59 550 доларів

Genesis GV80 2025 року має сенсорний екран, підігрів сидінь, повний привід та розганяється до 100 км/год за понад шість секунд. Плавна, комфортна їзда є справжнім порівнянням, яке показує, чому GV80 є чудовим конкурентом Escalade навіть за нижчою ціною.

Porsche Macan

Фото: Porsche

Ціна від 64 895 доларів

Macan EV і моделі з ДВЗ поєднують комфорт і продуктивність. Хоча Macan менший (багажник та місця пасажирів ззаду) за Escalade, він пропонує винятковий досвід водіння, характерний для великих автомобілів.

Раніше ми представляли ТОП-5 бюджетних альтернатив Toyota Land Cruiser. Також досвідчений механік назвав п'ять найдорожчих у ремонті автобрендів.