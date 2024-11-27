Безпечні та доступні пікапи для купівлі у 2025 році — ТОП-3

2025 Hyundai Santa Cruz. Фото: edmunds.com

Попри те, що безпека завжди є першочерговим фактором під час придбання нового автомобіля, економічні реалії в період високих цін означають, що вартість також є великою підставою. Ось три найдоступніші пікапи, які мають дуже високі оцінки з безпеки.

Про це написав GOBankingRates.

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2025 Hyundai Santa Cruz

Фото: Hyundai

Ціна від 29 895 доларів

Стандартна модель постачається оснащений низкою сучасних функцій безпеки, зокрема системою попередження про лобове зіткнення з автоматичним аварійним гальмуванням, попередженням про виїзд зі смуги руху, програмуванням допоміжних засобів утримання в смузі руху, а також моніторингом сліпих зон та попередженням про поперечний рух ззаду.

2025 GMC Sierra 1500

Фото: GMC

Ціна від 38 948 доларів

Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху (NHTSA) присвоїла моделі найвищий загальний рейтинг безпеки 5/5.

2025 Ford F-150

Фото: Ford

Ціна від 39 345 доларів

Стандартна модель оснащена автоматичним аварійним розпізнаванням пішоходів та камерою заднього виду. Крім того, покупці можуть додати систему попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль.

Раніше ми писали про несподівано надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford. Також механіки назвали ненадійні вживані пікапи, які варто обходити стороною.