Безпечні та доступні пікапи для купівлі у 2025 році — ТОП-3

Три безпечні та доступні пікапи для купівлі у 2025 році
Попри те, що безпека завжди є першочерговим фактором під час придбання нового автомобіля, економічні реалії в період високих цін означають, що вартість також є великою підставою. Ось три найдоступніші пікапи, які мають дуже високі оцінки з безпеки.
Про це написав GOBankingRates.
2025 Hyundai Santa Cruz
- Ціна від 29 895 доларів
Стандартна модель постачається оснащений низкою сучасних функцій безпеки, зокрема системою попередження про лобове зіткнення з автоматичним аварійним гальмуванням, попередженням про виїзд зі смуги руху, програмуванням допоміжних засобів утримання в смузі руху, а також моніторингом сліпих зон та попередженням про поперечний рух ззаду.
2025 GMC Sierra 1500
- Ціна від 38 948 доларів
Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху (NHTSA) присвоїла моделі найвищий загальний рейтинг безпеки 5/5.
2025 Ford F-150
- Ціна від 39 345 доларів
Стандартна модель оснащена автоматичним аварійним розпізнаванням пішоходів та камерою заднього виду. Крім того, покупці можуть додати систему попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль.
Раніше ми писали про несподівано надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford. Також механіки назвали ненадійні вживані пікапи, які варто обходити стороною.
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