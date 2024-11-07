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Три несподівані надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford

7 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Не Toyota та не Ford — три несподівано надійних вживаних пікапів
Ram 1500. Фото: elkododgechryslerjeepram.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Не обов’язково викладати від 50 000 доларів за розкручені позашляховики відомих марок. Розгляньте три нетипові варіанти для водіїв, які шукають надійність та продуктивність за помірною ціною.

Про це написав Motor Biscuit.

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2019 Nissan Frontier

Три несподівані надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford - фото 1
Фото: caranddriver.com

Nissan, який часто ігнорують на користь більших брендів, створив модель, яка отримала високу оцінку за продуктивність та надійність, особливо двигуна та трансмісії. Хоча Frontier 2019 року не може похвалитися найновішими технічними функціями, простий міцний дизайн робить його гарною робочою конячкою.

Оснащений 4-літровим двигуном, автомобіль має достатній крутний момент. Підходить для водіїв, які шукають пікап середнього розміру з мінімальним обслуговуванням за адекватні гроші.

2018 Chevrolet Colorado

Три несподівані надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford - фото 2
Фото: caranddriver.com

Цей модельний рік виділяється своєю надійністю, особливо з 3,6-літровим двигуном V6 або доступним дизельним варіантом. Завдяки збалансованій продуктивності та хорошій паливній ефективності автомобіль є фаворитом серед тих, кому потрібна універсальний пікап.

Комплектація Colorado ZR2 2018 особливо приваблива для любителів бездоріжжя, завдяки вдосконаленій підвісці та захисним пластинам.

2017 Ram 1500

Три несподівані надійні вживані пікапи, які не є Toyota або Ford - фото 3
Фото: adrenalinmotors.ca

Модель відома плавністю ходу, висококласним інтер’єром та надійністю двигунів (3,6-літрового V6 та 5,7-літровий HEMI V8), підвіски та трансмісії.

Авто отримало 8,4-дюймовий сенсорний екран та високоякісні матеріали інтер’єру, що надає йому відчуття преміумкласу, яке не часто зустрічається у вживаних пікапах. При цьому авто здатне буксирувати вантажі до 4 826 кг.

Раніше експерти назвали три вживаних пікапи, які механіки радять обходити стороною. Також ми писали про недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно.

Ford поради Nissan автомобіль Toyota авто

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