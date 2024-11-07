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Три неожиданных надежных б/у пикапа, которые не Toyota или Ford

7 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Не Toyota и не Ford — три неожиданно надежных подержанных пикапов
Ram 1500. Фото: elkododgechryslerjeepram.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Не обязательно выкладывать от 50 000 долларов за раскрученные внедорожники известных марок. Рассмотрите три нетипичных варианта для водителей, ищущих надежность и производительность по умеренной цене.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2019 Nissan Frontier

Три неожиданных надежных подержанных пикапа, которые не являются Toyota или Ford - фото 1
Фото: caranddriver.com

Nissan, часто игнорируемый в пользу больших брендов, создал модель, которая получила высокую оценку за производительность и надежность, особенно двигателя и трансмиссии. Хотя Frontier 2019 года не может похвастаться новейшими техническими функциями, простой прочный дизайн делает его хорошей рабочей лошадкой.

Оснащенный 4-литровым двигателем, автомобиль имеет достаточный крутящий момент. Подходит для водителей, ищущих пикап средней величины с минимальным обслуживанием за адекватные деньги.

2018 Chevrolet Colorado

Три неожиданных надежных подержанных пикапа, которые не являются Toyota или Ford - фото 2
Фото: caranddriver.com

Этот модельный год отличается своей надежностью, особенно с 3,6-литровым двигателем V6 или доступным дизельным вариантом. Благодаря сбалансированной производительности и хорошей топливной эффективности, автомобиль является фаворитом среди тех, кому нужен универсальный пикап.

Комплектация Colorado ZR2 2018 особенно привлекательна для любителей бездорожья благодаря усовершенствованной подвеске и защитным пластинам.

2017 Ram 1500

Три неожиданных надежных подержанных пикапа, которые не являются Toyota или Ford - фото 3
Фото: adrenalinmotors.ca

Модель известна плавностью хода, высококлассным интерьером и надежностью двигателей (3,6-литровый V6 и 5,7-литровый HEMI V8), подвески и трансмиссии.

Автомобиль получил 8,4-дюймовый сенсорный экран и высококачественные материалы интерьера, что придает ему ощущение премиум-класса, которое не часто встречается в подержанных пикапах. При этом авто способно буксировать грузы до 4826 кг.

Ранее эксперты назвали три подержанных пикапа, которые механики советуют обходить стороной. Также мы писали о недооцененных внедорожниках, которые будут служить вечно.

Ford советы Nissan автомобиль Toyota авто

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