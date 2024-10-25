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П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз

25 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 доступних пікапів — які моделі варто придбати у 2024 році
Пікап. Фото: topgear.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Пікапи поєднують у собі переваги легкового автомобіля та комерційної вантажівки, що робить їх ідеальними для різних потреб. Кожна з цих п’яти моделей доступна за ціною та має першокласні функції, що робить їх чудовим вибором.

Про це написав GOBankingRates.

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Ford Maverick

П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз - фото 1
Фото: Ford
  • Ціна: від  23 920-26 295 доларів

Авто пропонує різноманітні варіанти двигунів та комплектацій, що забезпечує неперевершену розкіш за доступною ціною. Пікап компактний, тому придатний для подорожей містом без шкоди для всіх вантажних можливостей.

Toyota Tacoma

П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Ціна: від 31 500 доларів

Машина ідеально підходить для завзятих туристів, які будь-якої хвилини можуть вирушити в похід. Завдяки функціям преміумкласу, таким як багатоважільна задня підвіска та механізми відключення стабілізатора, машина здатна впоратися з будь-якою складною місцевістю, не спустошуючи гаманець власника.

Chevrolet Colorado

П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз - фото 3
Фото: motortrend.com
  • Ціна: від 32 000 доларів

Ідеальний пікап середнього розміру, який забезпечує поєднання буксирувальної здатності причепів, кемперів й човнів та можливостей пересування по бездоріжжю.

Nissan Frontier

П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз - фото 4
Фото: Nissan
  • Ціна: від 30 510-32 050 доларів

Ще один пікап середнього розміру, який забезпечує комфорт за доступною ціною. Завдяки автоматичному екстреному гальмуванню та моніторингу переднього зіткнення ця вантажівка вирізняється безпекою. Має базові характеристики вантажівки, такі як просторе сидіння та можливості буксирування.

GMC Canyon

П’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз - фото 5
Фото: motortrend.com
  • Ціна: від 36 300-38 500  доларів

Ця вантажівка поєднує в собі гарні можливості долати бездоріжжя та потужність 310 к.с. з крутним моментом до 583 Нм.

Раніше ми представляли ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями. Також досвідчений механік розповів, які авто не варто купляти у жодному разі.

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