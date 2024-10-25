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Пять самых доступных пикапов, которые стоит приобрести прямо сейчас

25 октября 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 доступных пикапов — какие модели стоит приобрести в 2024 году
Пикап. Фото: topgear.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Пикапы сочетают преимущества легкового автомобиля и коммерческого грузовика, что делает их идеальными для различных потребностей. Каждая из этих пяти моделей доступна по цене и имеет первоклассные функции, что делает их отличным выбором.

Об этом написал GOBankingRates.

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Ford Maverick

Пять самых доступных пикапов, которые стоит купить прямо сейчас - фото 1
Фото: Ford
  • Цена: от 23 920-26 295 долларов

Авто предлагает разнообразные варианты двигателей и комплектаций, что обеспечивает непревзойденную роскошь по доступной цене. Пикап компактен, поэтому пригоден для путешествий по городу без ущерба для всех грузовых возможностей.

Toyota Tacoma

Пять самых доступных пикапов, которые стоит купить прямо сейчас - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Цена: от 31 500 долларов

Машина идеально подходит для упорных туристов, которые в любую минуту могут отправиться в поход. Благодаря функциям премиум-класса, таким как многорычажная задняя подвеска и механизмы отключения стабилизатора, машина способна справиться с любой сложностью, не опустошая кошелек владельца.

Chevrolet Colorado

Пять самых доступных пикапов, которые стоит купить прямо сейчас - фото 3
Фото: motortrend.com
  • Цена: от 32 000 долларов

Идеальный пикап среднего размера, обеспечивающий сочетание буксировочной способности прицепов, кемперов и лодок и возможностей передвижения по бездорожью.

Nissan Frontier

Пять самых доступных пикапов, которые стоит купить прямо сейчас - фото 4
Фото: Nissan
  • Цена: от 30 510-32 050 долларов

Еще один пикап среднего размера, обеспечивающий комфорт по доступной цене. Благодаря автоматическому экстренному торможению и мониторингу переднего столкновения этот грузовик отличается безопасностью. Имеет основные характеристики грузовика, такие как просторное сиденье и возможности буксировки.

GMC Canyon

Пять самых доступных пикапов, которые стоит купить прямо сейчас - фото 5
Фото: motortrend.com
  • Цена: от 36 300-38 500 долларов

Этот грузовик сочетает в себе хорошие возможности преодолевать бездорожье и мощность 310 л.с. с крутящим моментом до 583 Нм.

Ранее мы представляли ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями. Также опытный механик рассказал, какие автомобили не стоит покупать ни в коем случае.

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