ТОП-5 доступных пикапов — какие модели стоит приобрести в 2024 году

Пикап. Фото: topgear.com

Пикапы сочетают преимущества легкового автомобиля и коммерческого грузовика, что делает их идеальными для различных потребностей. Каждая из этих пяти моделей доступна по цене и имеет первоклассные функции, что делает их отличным выбором.

Об этом написал GOBankingRates.

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Ford Maverick

Фото: Ford

Цена: от 23 920-26 295 долларов

Авто предлагает разнообразные варианты двигателей и комплектаций, что обеспечивает непревзойденную роскошь по доступной цене. Пикап компактен, поэтому пригоден для путешествий по городу без ущерба для всех грузовых возможностей.

Toyota Tacoma

Фото: caranddriver.com

Цена: от 31 500 долларов

Машина идеально подходит для упорных туристов, которые в любую минуту могут отправиться в поход. Благодаря функциям премиум-класса, таким как многорычажная задняя подвеска и механизмы отключения стабилизатора, машина способна справиться с любой сложностью, не опустошая кошелек владельца.

Chevrolet Colorado

Фото: motortrend.com

Цена: от 32 000 долларов

Идеальный пикап среднего размера, обеспечивающий сочетание буксировочной способности прицепов, кемперов и лодок и возможностей передвижения по бездорожью.

Nissan Frontier

Фото: Nissan

Цена: от 30 510-32 050 долларов

Еще один пикап среднего размера, обеспечивающий комфорт по доступной цене. Благодаря автоматическому экстренному торможению и мониторингу переднего столкновения этот грузовик отличается безопасностью. Имеет основные характеристики грузовика, такие как просторное сиденье и возможности буксировки.

GMC Canyon

Фото: motortrend.com

Цена: от 36 300-38 500 долларов

Этот грузовик сочетает в себе хорошие возможности преодолевать бездорожье и мощность 310 л.с. с крутящим моментом до 583 Нм.

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