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Опытный механик рассказал, какие авто не стоит покупать ни в коем случае

16 октября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Опытный механик предупредил, какие новые авто лучше не покупать и почему
Rivian и Tesla. Фото: teslarati.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

При покупке автомобиля потребители в основном ориентируются на бренд, характеристики и дизайн машины. Однако они также должны учитывать скрытые проблемы, норму амортизации и затраты на ремонт, чтобы не пришлось сталкиваться с головной болью и опустошенным кошельком уже через год.

GOBankingRates поговорил с автомехаником и экспертом JustAnswer Крисом Пайлом, чтобы узнать, какие машины он никогда бы не купил, и почему они того не стоят.

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Tesla и Rivian

Езда на Tesla может показаться превосходной, пока она не нуждается в ремонте. Пайл считает Tesla и Rivian одними из самых лучших автомобилей, которые бы он не купил, потому что стоимость владения автомобилем превышает начальную цену.

Стоимость Tesla Model 3 2024 стартует почти с 41 000 долларов, а пикапа Rivian RIT 2025 начинается от 71 000 долларов.

Рассчитывайте заплатить регулярно в среднем 5 552 долларов расходов на ремонт, пока у вас есть Tesla. Отчасти причина заключается в том, что автомобильные запчасти Tesla уникальны, их сложно найти.

Один из владельцев Rivian заявил на онлайн-форуме, что незначительная авария обошлась ему гораздо дороже, чем ожидалось. То, что выглядело как погнутая крышка бампера и помятая дверь багажника, привело к двум с половиной месяцев ремонта, потому что механикам пришлось разобрать заднюю часть авто.

"Сначала страховая оценила ущерб примерно в 1 600 долларов и послала мне чек. Окончательный счет составил более 42 000 долларов!"  — пожаловался автовладелец.

Любой новый пикап

Опытный механик рассказал, какие авто не стоит покупать ни в коем случае - фото 1
Ford F-350 Super Duty. Фото: motortrend.com

Пайл подчеркнул, что не купит ни одного нового пикапа, включая Ford, Dodge, Chevy, Nissan или Toyota.

"За первые пять лет владения вы потеряете от 35% до 55% стоимости пикапа в ценовом диапазоне от 30 000 до 50 000 долларов. Лучше купить подержанное авто, чтобы первый владелец взял на себя убытки", — подчеркнул Пайл.

Jeep Renegade и Fiat 500

Автомеханик отметил, что Jeep Renegade и Fiat 500x имеют одинаковое шасси и нуждаются в частом ремонте.

"Дело даже не столько в стоимости ремонта, сколько в частоте, с которой он нужен. Для многих эти автомобили больше времени ждут ремонта, чем безотказно ездят", — сказал Пайл.

Ford Fiesta, Nissan и компактные кроссоверы

Опытный механик рассказал, какие авто не стоит покупать ни в коем случае - фото 2
Ford Fiesta. Фото: carmagazine.co.uk

"Трансмиссия с двойным сцеплением и вариатор не выдерживают. Как только они выходят из строя, вы получаете очень дорогие затраты на ремонт, которые большинство независимых мастерских не возьмут на себя. Следовательно, вы должны идти к дилеру", — подчеркнул автомеханик.

С 2012 года Ford Fiesta стал объектом многочисленных судебных тяжб, поскольку автомобильная компания знала правду о коробке передач Fiesta PowerShift (с двойным сцеплением), но все равно продавала ее. А владельцы сообщали о тех же проблемах, даже после замены сцеплений, выходных валов и целых трансмиссий.

Аналогично владельцы разных моделей Nissan в период с 2013 по 2018 год подавали жалобы в американскую Национальную администрацию безопасности дорожного движения, утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызвали "дрожание и задержки ускорения, которые могли привести к столкновениям".

Jeep Grand Cherokee

Опытный механик рассказал, какие авто не стоит покупать ни в коем случае - фото 3
Jeep Grand Cherokee. Фото: Jeep

"Они страдают от дорогостоящего ремонта, преждевременного выхода из строя деталей из-за плохого производства. Если вы планируете приобрести новый автомобиль, то до окончания гарантии обязательно приобретите расширенную гарантию", — подытожил Пайл.

Ранее мы писали о трех важных вещах, которые нужно знать перед покупкой Ford Escape 2024 года. Также рассказывали о пяти лучших бюджетных моделях кроссоверов Nissan в 2024 году.

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