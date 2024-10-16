Досвідчений механік попередив, які нові авто краще не купувати та чому

Rivian та Tesla. Фото: teslarati.com

Під час купівлі автомобіля споживачі переважно орієнтуються на бренд, характеристики та дизайн машини. Однак вони також повинні враховувати приховані проблеми, норму амортизації та витрати на ремонт, щоб не довелося мати справу з головним болем та спустошеним гаманцем вже за рік.

GOBankingRates поговорив автомеханіком та експертом JustAnswer Крісом Пайлом, щоб дізнатися, які машини він ніколи б не купив, та чому вони того не варті.

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Tesla та Rivian

Їзда на Tesla може здатися чудовою, поки вона не потребує ремонту. Пайл вважає Tesla та Rivian одними з найкращих автомобілів, які він би не купив, тому що вартість володіння автомобілем перевищує початкову ціну.

Вартість Tesla Model 3 2024 року стартує майже з 41 000 доларів, а пікапа Rivian RIT 2025 року починається від 71 000 доларів.

Розраховуйте заплатити в середньому 5 552 доларів витрат на ремонт, поки у вас є Tesla. Частково причина полягає в тому, що автомобільні запчастини Tesla унікальні, їх важко знайти.

Один із власників Rivian заявив на онлайн-форумі, що незначна аварія обійшлася йому набагато дорожче, ніж очікувалося. Те, що виглядало як погнута кришка бампера та пом'яті двері багажника, призвело до двох з половиною місяців ремонту, тому що механікам довелося розібрати задню частину авто.

"Спочатку страхова оцінила збитки приблизно в 1 600 доларів та надіслала мені чек. Остаточний рахунок становив понад 42 000 доларів!", — поскаржився автовласник.

Будь-який новий пікап

Ford F-350 Super Duty. Фото: motortrend.com

Пайл підкреслив, що не купить жодного нового пікапа, включаючи Ford, Dodge, Chevy, Nissan або Toyota.

"За перші п'ять років володіння ви втратите від 35% до 55% вартості пікапа в ціновому діапазоні від 30 000 до 50 000 доларів. Краще купити вживане авто, щоб перший власник взяв на себе збитки", — підкреслив Пайл.

Jeep Renegade та Fiat 500

Автомеханік зазначив, що Jeep Renegade та Fiat 500x мають однакове шасі та потребують частого ремонту.

"Річ навіть не стільки у вартості ремонту, скільки в частоті, з якою він потрібен. Для багатьох ці автомобілі більше часу чекають на ремонт, ніж безвідмовно їздять", — сказав Пайл.

Ford Fiesta, Nissan та компактні кросовери

Ford Fiesta. Фото: carmagazine.co.uk

"Трансмісія з подвійним зчепленням та варіатор не витримують. Як тільки вони виходять з ладу, ви отримуєте дуже дорогі витрати на ремонт, які більшість незалежних майстерень не візьмуть на себе. Отже, ви маєте йти до дилера", — підкреслив автомеханік.

З 2012 року Ford Fiesta став об'єктом численних судових позовів, позаяк автомобільна компанія знала правду про коробку передач Fiesta PowerShift (з подвійним зчепленням), але все одно продавала її. А власники повідомляли про ті самі проблеми, навіть після заміни зчеплень, вихідних валів та цілих трансмісій.

Аналогічно власники різних моделей Nissan в період з 2013 по 2018 рік подавали скарги в американську Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, стверджуючи, що несправні трансмісії CVT викликали "здригання і затримки прискорення, які могли призвести до зіткнень".

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee. Фото: Jeep

"Вони страждають від дорогого ремонту, передчасного виходу з ладу деталей через погане виробництво. Якщо ви плануєте придбати новий автомобіль, то до закінчення гарантії обов'язково придбайте розширену гарантію", — підсумував Пайл.

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