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П'ять найкращих бюджетних моделей кросоверів Nissan у 2024 році

10 жовтня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 найкращих моделей сімейних кросоверів Nissan за розумні гроші
Кросовери Nissan. Фото: europe.nissannews.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Модельний ряд кросоверів Nissan включає автомобілі, які пропонують чудову практичність, універсальність й співвідношення ціни та якості. Ці ознаки відповідають критеріям сімейного автомобіля, тому не дивно, що ці моделі потрапляють у списки найпродаваніших авто японського бренду.

Про це написав CarBuzz.

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  • Базова ціна: 39 590 доларів

Перший повністю електричний кросовер Nissan, який пропонує поєднання сучасного стилю та передових технологій. Запас ходу моделі на одному заряді становить потужні 347 км.

2024 Nissan Murano

П'ять найкращих бюджетних моделей кросоверів Nissan у 2024 році - фото 2
Фото: Nissan
  • Базова ціна: 38 740 доларів

Стильний кросовер середнього розміру навіть на базовому рівні пропонує тиху їзду та потужний 3,5-літровий двигун V6 (260 к.с.). Це робить його вибором для покупців, які віддають перевагу комфорту та висококласним характеристикам, а не міцним позашляховим можливостям.

2024 Nissan Pathfinder

П'ять найкращих бюджетних моделей кросоверів Nissan у 2024 році - фото 3
Фото: bouldernissan.com
  • Базова ціна: 36 650 доларів

Кросовер середнього розміру з трьома рядами сидінь, що робить його ідеальним для великих сімей або тих, хто потребує додаткової місткості вантажу. Він оснащений потужним 3,5-літровим двигуном V6 (284 к.с.) та забезпечує чудові можливості буксирування.

2025 Nissan Rogue

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Фото: motortrend.com
  • Базова ціна: 29 230 доларів

Компактний кросовер за конкурентоспроможною ціною. Він поєднує в собі просторий салон, плавність ходу та низку стандартних функцій. Усі варіанти комплектації Rogue доступні з повним приводом. Авто отримало 1,5-літрову рядну трійку з турбонаддувом потужністю 201 к.с.

2025 Nissan Kicks

П'ять найкращих бюджетних моделей кросоверів Nissan у 2024 році - фото 5
Фото: Nissan
  • Базова ціна: 21 830 доларів США

Практичний субкомпактний кросовер, який ідеально підходить для міських умов. Він може похвалитися чудовою економією палива та низькою початковою ціною. Має 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун потужністю 141 к.с.

Раніше експерти назвали найкращі седани для водіїв старшого віку у 2024 році. Також ми писали про компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році.

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