ТОП-5 найкращих моделей сімейних кросоверів Nissan за розумні гроші

Кросовери Nissan. Фото: europe.nissannews.com

Модельний ряд кросоверів Nissan включає автомобілі, які пропонують чудову практичність, універсальність й співвідношення ціни та якості. Ці ознаки відповідають критеріям сімейного автомобіля, тому не дивно, що ці моделі потрапляють у списки найпродаваніших авто японського бренду.

Про це написав CarBuzz.

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2024 Nissan Ariya

Фото: carbuzz.com

Базова ціна: 39 590 доларів

Перший повністю електричний кросовер Nissan, який пропонує поєднання сучасного стилю та передових технологій. Запас ходу моделі на одному заряді становить потужні 347 км.

2024 Nissan Murano

Фото: Nissan

Базова ціна: 38 740 доларів

Стильний кросовер середнього розміру навіть на базовому рівні пропонує тиху їзду та потужний 3,5-літровий двигун V6 (260 к.с.). Це робить його вибором для покупців, які віддають перевагу комфорту та висококласним характеристикам, а не міцним позашляховим можливостям.

2024 Nissan Pathfinder

Фото: bouldernissan.com

Базова ціна: 36 650 доларів

Кросовер середнього розміру з трьома рядами сидінь, що робить його ідеальним для великих сімей або тих, хто потребує додаткової місткості вантажу. Він оснащений потужним 3,5-літровим двигуном V6 (284 к.с.) та забезпечує чудові можливості буксирування.

2025 Nissan Rogue

Фото: motortrend.com

Базова ціна: 29 230 доларів

Компактний кросовер за конкурентоспроможною ціною. Він поєднує в собі просторий салон, плавність ходу та низку стандартних функцій. Усі варіанти комплектації Rogue доступні з повним приводом. Авто отримало 1,5-літрову рядну трійку з турбонаддувом потужністю 201 к.с.

2025 Nissan Kicks

Фото: Nissan

Базова ціна: 21 830 доларів США

Практичний субкомпактний кросовер, який ідеально підходить для міських умов. Він може похвалитися чудовою економією палива та низькою початковою ціною. Має 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун потужністю 141 к.с.

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