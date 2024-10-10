ТОП-5 лучших моделей семейных кроссоверов Nissan за разумные деньги

Кроссоверы Nissan. Фото: europe.nissannews.com

Модельный ряд кроссоверов Nissan включает в себя автомобили, которые предлагают превосходную практичность, универсальность и соотношение цены и качества. Эти признаки соответствуют критериям семейного автомобиля, поэтому не удивительно, что эти модели попадают в списки самых продаваемых автомобилей японского бренда.

Об этом написал CarBuzz.

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2024 Nissan Ariya

Фото: carbuzz.com

Базовая цена: 39 590 долларов

Первый полностью электрический кроссовер Nissan, предлагающий сочетание современного стиля и передовых технологий. Запас хода модели на одном заряде составляет 347 км.

2024 Nissan Murano

Фото: Nissan

Базовая цена: 38 740 долларов

Стильный кроссовер среднего размера даже на базовом уровне предлагает тихую езду и мощный 3,5-литровый V6 двигатель (260 л.с.). Это делает его выбором для покупателей, предпочитающих комфорт и высококлассные характеристики, а не прочные внедорожные возможности.

2024 Nissan Pathfinder

Фото: bouldernissan.com

Базовая цена: 36 650 долларов

Кроссовер среднего размера с тремя рядами сидений, что делает его идеальным для больших семей или нуждающихся в дополнительной вместимости груза. Он оснащен мощным 3,5-литровым двигателем V6 (284 л.с.) и обеспечивает отличные возможности буксировки.

2025 Nissan Rogue

Фото: motortrend.com

Базовая цена: 29 230 долларов

Компактный кроссовер по конкурентоспособной цене. Он сочетает в себе просторный салон, плавность хода и ряд стандартных функций. Все варианты комплектации Rogue доступны с полным приводом. Автомобиль получил 1,5-литровую рядную тройку с турбонаддувом мощностью 201 л.с.

2025 Nissan Kicks

Фото: Nissan

Базовая цена: 21 830 долларов США

Практичный субкомпактный кроссовер, идеально подходящий для городских условий. Он может похвастаться отличной экономией топлива и низкой начальной ценой. Имеет 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 141 л.

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