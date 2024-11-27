Безопасные и доступные пикапы для покупки в 2025 году — ТОП-3

2025 Hyundai Santa Cruz. Фото: edmunds.com

Несмотря на то, что безопасность всегда является первоочередным фактором при покупке нового автомобиля, экономические реалии в период высоких цен означают, что стоимость также является большим основанием. Вот три самых доступных пикапа, которые имеют очень высокие оценки по безопасности.

Об этом написал GOBankingRates.

Читайте также:

2025 Hyundai Santa Cruz

Фото: Hyundai

Цена от 29 895 долларов

Стандартная модель поставляется с рядом современных функций безопасности, в частности системой предупреждения о лобовом столкновении с автоматическим аварийным торможением, предупреждением о выезде из полосы движения, программированием вспомогательных средств удержания в полосе движения, а также мониторингом слепых зон и предупреждением о поперечном движении сзади.

2025 GMC Sierra 1500

Фото: GMC

Цена от 38 948 долларов

Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) присвоила модели самый высокий общий рейтинг безопасности 5/5.

2025 Ford F-150

Фото: Ford

Цена от 39 345 долларов

Стандартная модель оснащена автоматическим аварийным распознаванием пешеходов и камерой заднего вида. Кроме того, покупатели могут добавить систему предупреждения о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Ранее мы писали о неожиданно надежных подержанных пикапах, которые не являются Toyota или Ford. Также механики назвали ненадежные подержанные пикапы, которые следует обходить стороной.