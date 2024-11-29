Четыре роскошных кроссовера, намного дешевле Cadillac Escalade

2025 Cadillac Escalade. Фото: Cadillac

Цена на Cadillac Escalade 2025 года начинается от 89590 долларов, что делает его недоступным для многих автолюбителей, ищущих просторный SUV (внедорожник или кроссовер) высокого класса. К счастью, существуют альтернативы поменьше, но тоже роскошные, а главное — более дешевые.

Об этом написал Slash Gear.

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Фото: Volvo

Цена от 57 400 долларов

Роскошный автомобиль с тремя рядами сидений, стильным дизайном, современными технологиями и высоким комфортом. Он обеспечивает лучшую экономию горючего — 9,05 литра на 100 км пробега против 14,7 л/100 км в Escalade.

Audi Q7

Фото: Audi

Цена от 61 795 долларов

Люксовый семейный автомобиль, стильный конкурент Cadillac. Смелый дизайн, роскошные сиденья с памятью и двойной экран. Владельцы говорят, что управляемость и повороты поражают в авто такого размера.

Genesis GV80

Фото: Genesis

Цена от 59 550 долларов

Genesis GV80 2025 года имеет сенсорный экран, подогрев сидений, полный привод и разгоняется до 100 км/ч чуть более шести секунд. Плавная, комфортная езда является настоящим сравнением, показывающим, почему GV80 является отличным конкурентом Escalade даже по более низкой цене.

Porsche Macan

Фото: Porsche

Цена от 64 895 долларов

Macan EV и модели с ДВС сочетают комфорт и производительность. Хотя Macan меньше (багажник и места пассажиров сзади), чем Escalade, он предлагает исключительный опыт вождения, характерный для больших автомобилей.

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