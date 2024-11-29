Четыре роскошных кроссовера, намного дешевле Cadillac Escalade

ТОП-4 роскошных кроссоверов, намного дешевле Cadillac Escalade
Цена на Cadillac Escalade 2025 года начинается от 89590 долларов, что делает его недоступным для многих автолюбителей, ищущих просторный SUV (внедорожник или кроссовер) высокого класса. К счастью, существуют альтернативы поменьше, но тоже роскошные, а главное — более дешевые.
Об этом написал Slash Gear.
Volvo XC90
- Цена от 57 400 долларов
Роскошный автомобиль с тремя рядами сидений, стильным дизайном, современными технологиями и высоким комфортом. Он обеспечивает лучшую экономию горючего — 9,05 литра на 100 км пробега против 14,7 л/100 км в Escalade.
Audi Q7
- Цена от 61 795 долларов
Люксовый семейный автомобиль, стильный конкурент Cadillac. Смелый дизайн, роскошные сиденья с памятью и двойной экран. Владельцы говорят, что управляемость и повороты поражают в авто такого размера.
Genesis GV80
- Цена от 59 550 долларов
Genesis GV80 2025 года имеет сенсорный экран, подогрев сидений, полный привод и разгоняется до 100 км/ч чуть более шести секунд. Плавная, комфортная езда является настоящим сравнением, показывающим, почему GV80 является отличным конкурентом Escalade даже по более низкой цене.
Porsche Macan
- Цена от 64 895 долларов
Macan EV и модели с ДВС сочетают комфорт и производительность. Хотя Macan меньше (багажник и места пассажиров сзади), чем Escalade, он предлагает исключительный опыт вождения, характерный для больших автомобилей.
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