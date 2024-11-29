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ТОП-4 роскошных кроссоверов, намного дешевле Cadillac Escalade

29 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Четыре роскошных кроссовера, намного дешевле Cadillac Escalade
2025 Cadillac Escalade. Фото: Cadillac
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Цена на Cadillac Escalade 2025 года начинается от 89590 долларов, что делает его недоступным для многих автолюбителей, ищущих просторный SUV (внедорожник или кроссовер) высокого класса. К счастью, существуют альтернативы поменьше, но тоже роскошные, а главное — более дешевые.

Об этом написал Slash Gear.

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