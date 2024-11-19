Самые надежные годы Toyota Corolla Hybrid — ТОП-4 модели

2022 Toyota Corolla Hybrid. Фото: caranddriver.com

Toyota Corolla получил гибридный двигатель только в 2020 году. Этот компактный седан отличается долговечностью и практичностью, но его надежность выделяется даже на фоне других известных моделей Toyota.

Об этом написал Top Speed.

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2022 Toyota Corolla Hybrid

Toyota занимает первое место среди самых дешевых брендов на содержание авто и с самыми низкими десятилетними затратами на обслуживание машин.

Техобслуживание этого автомобиля после одного года составляет 578 долларов, а пятилетняя амортизация — 7678 долларов. Модель 2022 года ни разу не отзывалась.

Надежность: 85/100

2020 Toyota Corolla Hybrid

Именно эта модель впервые получила электрифицированную силовую установку. Фактически Corolla Hybrid 2020 и 2022 являются двумя моделями, обладающими лучшей надежностью.

Впрочем, модель 2020 года выпуска имеет более высокие затраты на техническое обслуживание в первый год (1432 доллара). Эта цифра увеличивается до 5567 долларов за пятилетку. Отзывов не было.

Надежность: 85/100

2024 Toyota Corolla Hybrid

Модель снизила рейтинг надежности, но все еще сохраняет приличный результат. Ожидается, что из-за амортизации 2024 года Corolla Hybrid потеряет 2502 доллара за первый год и 9266 долларов за пять лет. Отзывов тоже не было.

Надежность: 79/100

2023 Toyota Corolla Hybrid

Модель еще чуть-чуть снизила показатель надежности, но Toyota сохранила высокий интерес к авто благодаря некоторым привлекательным обновлениям. Ожидаемые расходы — 2902 долларов за первый год и 9478 долларов за пятилетку.

Надежность: 76/100

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