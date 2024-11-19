Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Четыре самых надежных года выпуска Toyota Corolla Hybrid arrow

Четыре самых надежных года выпуска Toyota Corolla Hybrid

19 ноября 2024 19:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые надежные годы Toyota Corolla Hybrid — ТОП-4 модели
2022 Toyota Corolla Hybrid. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota Corolla получил гибридный двигатель только в 2020 году. Этот компактный седан отличается долговечностью и практичностью, но его надежность выделяется даже на фоне других известных моделей Toyota.

Об этом написал Top Speed.

Читайте также:
  • 2022 Toyota Corolla Hybrid

Toyota занимает первое место среди самых дешевых брендов на содержание авто и с самыми низкими десятилетними затратами на обслуживание машин.

Техобслуживание этого автомобиля после одного года составляет 578 долларов, а пятилетняя амортизация — 7678 долларов. Модель 2022 года ни разу не отзывалась.

Надежность: 85/100

  • 2020 Toyota Corolla Hybrid

Именно эта модель впервые получила электрифицированную силовую установку. Фактически Corolla Hybrid 2020 и 2022 являются двумя моделями, обладающими лучшей надежностью.

Впрочем, модель 2020 года выпуска имеет более высокие затраты на техническое обслуживание в первый год (1432 доллара). Эта цифра увеличивается до 5567 долларов за пятилетку. Отзывов не было.

Надежность: 85/100

  • 2024 Toyota Corolla Hybrid

Модель снизила рейтинг надежности, но все еще сохраняет приличный результат. Ожидается, что из-за амортизации 2024 года Corolla Hybrid потеряет 2502 доллара за первый год и 9266 долларов за пять лет. Отзывов тоже не было.

Надежность: 79/100

  • 2023 Toyota Corolla Hybrid

Модель еще чуть-чуть снизила показатель надежности, но Toyota сохранила высокий интерес к авто благодаря некоторым привлекательным обновлениям. Ожидаемые расходы — 2902 долларов за первый год и 9478 долларов за пятилетку.

Надежность: 76/100

Ранее мы писали, что известно о кроссовере 2026 Toyota RAV4 нового поколения. Также представляли семь самых надежных лет выпуска Toyota Camry.

рейтинг авто автомобиль Toyota подержанные авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

20:06 Макрон пожал руку Лаврову – неожиданный момент саммита G20

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

19:27 Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список

19:24 Сикорский раскрыл планы ЕС по поддержке Украины

19:24 Зеленский прокомментировал новости о сокращении помощи от США

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

20:06 Макрон пожал руку Лаврову – неожиданный момент саммита G20

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

19:27 Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список

19:24 Сикорский раскрыл планы ЕС по поддержке Украины

19:24 Зеленский прокомментировал новости о сокращении помощи от США

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо