Найнадійніші роки Toyota Corolla Hybrid — ТОП-4 моделі

2022 Toyota Corolla Hybrid. Фото: caranddriver.com

Toyota Corolla отримав гібридний двигун лише у 2020 році. Цей компактний седан характеризується довговічністю та практичністю, але його надійність виділяється навіть на тлі інших відомих моделей Toyota.

Про це написав Top Speed.

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2022 Toyota Corolla Hybrid

Toyota посідає перше місце серед найдешевших брендів утримання авто та з найнижчими десятирічними витратами на обслуговування машин.

Техобслуговування цього автомобіля після одного року становить 578 доларів, а п'ятирічна амортизація — 7678 доларів. Модель 2022 року жодного разу не відкликалася.

Надійність: 85/100

2020 Toyota Corolla Hybrid

Саме ця модель вперше отримала електрифіковану силову установку. Фактично Corolla Hybrid 2020 та 2022 є двома моделями, які мають найкращу надійність.

Втім, модель 2020 року випуску має вищі витрати на технічне обслуговування в перший рік (1432 долари). Ця цифра збільшується до 5567 доларів за п’ятирічку. Відкликань не було.

Надійність: 85/100

2024 Toyota Corolla Hybrid

Модель знизила рейтинг надійності, але все ще зберігає солідний результат. Очікується, що через амортизацію 2024 Corolla Hybrid втратить 2502 долари за перший рік та 9266 доларів за п’ять років. Відкликань теж не було.

Надійність: 79/100

2023 Toyota Corolla Hybrid

Модель ще трохи знизила показник надійності, але Toyota зберегла високий інтерес до авто завдяки деяким привабливим оновленням. Очікувані витрати — 2902 доларів за перший рік та 9478 доларів за п'ятирічку.

Надійність: 76/100

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