Кращі роки випуску Toyota Camry — рейтинг найнадійніших моделей

ТОП-7 найнадійніших років випуску Toyota Camry
Популярність Toyota Camry пояснюється її репутацією довговічності, незмінно високих показників безпеки та економних силових агрегатів. Протягом багатьох років Toyota інтегрувала вдосконалені функції безпеки та модернізувала у свій дизайн, зберігаючи при цьому основні характеристики моделі — надійність та ціна.
Які модельні роки виділяються на тлі інших написав Motor Biscuit.
- Toyota Camry 2005 року
Власники повідомляли про менші проблеми порівняно з іншими модельними роками на початку 2000-х, особливо щодо роботи двигуна та трансмісії. Авто особливо відоме комфортним інтер’єром та плавним ходом, доступною ціною та високою економією палива для свого віку.
- Toyota Camry 2009 року
Гібридний варіант цього року пропонує значну економію пального, що робить його практичним вибором для водіїв, які зосереджені на мінімізації витрат, насолоджуючись класичною надійністю Camry.
- Toyota Camry 2011 року
Модель 2011 року часто називають найкращим вибором серед вживаних Camry, заслужила хорошу репутацію надійності, особливо після деяких проблем у попередні роки шостого покоління.
- Toyota Camry 2012 року
Перероблений стиль кузова та оновлені матеріали інтер’єру зробили модель цього року популярним вибором серед покупців вживаних автомобілів, які шукають поєднання комфорту та сучасних функцій.
- Toyota Camry 2015 року
Оновлений дизайн надав машині вишуканішого, сучасного вигляду, а також нові функції в салоні, такі як зручний сенсорний інтерфейс та покращені матеріали. Версію V6 особливо хвалять за поєднання потужності та надійності.
- Toyota Camry 2017 року
Цю модель часто рекомендують тим, хто шукає сучасний стиль та надійну роботу без вищої ціни останнього покоління.
- Toyota Camry 2021 року
Модель вирізняється передовими технологіями, функціями безпеки та економією палива. Новий модельний рік також приніс розширені інформаційно-розважальні функції, зокрема сумісність з Apple CarPlay та Android Auto.
Раніше експерти назвали п'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році. Також ми писали, щодня Toyota продає понад 833 автомобілів Camry в США.
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