Кращі роки випуску Toyota Camry — рейтинг найнадійніших моделей

2011 Toyota Camry. Фото: toyota.ca

Популярність Toyota Camry пояснюється її репутацією довговічності, незмінно високих показників безпеки та економних силових агрегатів. Протягом багатьох років Toyota інтегрувала вдосконалені функції безпеки та модернізувала у свій дизайн, зберігаючи при цьому основні характеристики моделі — надійність та ціна.

Які модельні роки виділяються на тлі інших написав Motor Biscuit.

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Toyota Camry 2005 року

Власники повідомляли про менші проблеми порівняно з іншими модельними роками на початку 2000-х, особливо щодо роботи двигуна та трансмісії. Авто особливо відоме комфортним інтер’єром та плавним ходом, доступною ціною та високою економією палива для свого віку.

Toyota Camry 2009 року

Гібридний варіант цього року пропонує значну економію пального, що робить його практичним вибором для водіїв, які зосереджені на мінімізації витрат, насолоджуючись класичною надійністю Camry.

Toyota Camry 2011 року

Модель 2011 року часто називають найкращим вибором серед вживаних Camry, заслужила хорошу репутацію надійності, особливо після деяких проблем у попередні роки шостого покоління.

Toyota Camry 2012 року

Перероблений стиль кузова та оновлені матеріали інтер’єру зробили модель цього року популярним вибором серед покупців вживаних автомобілів, які шукають поєднання комфорту та сучасних функцій.

Toyota Camry 2015 року

Оновлений дизайн надав машині вишуканішого, сучасного вигляду, а також нові функції в салоні, такі як зручний сенсорний інтерфейс та покращені матеріали. Версію V6 особливо хвалять за поєднання потужності та надійності.

Toyota Camry 2017 року

Цю модель часто рекомендують тим, хто шукає сучасний стиль та надійну роботу без вищої ціни останнього покоління.

Toyota Camry 2021 року

Модель вирізняється передовими технологіями, функціями безпеки та економією палива. Новий модельний рік також приніс розширені інформаційно-розважальні функції, зокрема сумісність з Apple CarPlay та Android Auto.

Раніше експерти назвали п'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році. Також ми писали, щодня Toyota продає понад 833 автомобілів Camry в США.