Лучшие годы выпуска Toyota Camry — рейтинг самых надежных моделей

2011 Toyota Camry. Фото: toyota.ca

Популярность Toyota Camry объясняется ее репутацией долговечности, неизменно высокими показателями безопасности и экономными силовыми агрегатами. В течение многих лет Toyota интегрировала усовершенствованные функции безопасности и модернизировала в свой дизайн, сохраняя при этом основные характеристики модели — надежность и цена.

Какие модельные годы выделяются на фоне других, написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Toyota Camry 2005 года

Владельцы сообщали о меньших проблемах по сравнению с другими модельными годами в начале 2000-х, особенно о работе двигателя и трансмиссии. Автомобиль особенно известен комфортным интерьером и плавным ходом, доступной ценой и высокой экономией топлива для своего возраста.

Toyota Camry 2009 года

Гибридный вариант этого года предлагает значительную экономию горючего, что делает его практичным выбором для водителей, которые сосредоточены на минимизации затрат, наслаждаясь классической надежностью Camry.

Toyota Camry 2011 года

Модель 2011 года часто называют лучшим выбором среди подержанных Camry, заслужившей хорошую репутацию надежности, особенно после некоторых проблем в предыдущие годы шестого поколения.

Toyota Camry 2012 года

Переделанный стиль кузова и обновленные материалы интерьера сделали модель в этом году популярным выбором среди покупателей подержанных автомобилей, которые ищут сочетание комфорта и современных функций.

Toyota Camry 2015 года

Обновленный дизайн придал машине более изысканный, современный вид, а также новые функции в салоне, такие как удобный сенсорный интерфейс и улучшенные материалы. Версию V6 особенно хвалят за сочетание мощности и надежности.

Toyota Camry 2017 года

Эта модель часто рекомендуется тем, кто ищет современный стиль и надежную работу без более высокой цены последнего поколения.

Toyota Camry 2021 года

Модель отличается передовыми технологиями, функциями безопасности и экономией топлива. Новый модельный год также принес расширенные информационно-развлекательные функции, включая совместимость с Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее эксперты назвали пять лучших альтернатив Toyota Camry в 2024 году. Также мы писали, ежедневно Toyota продает более 833 автомобилей Camry в США.