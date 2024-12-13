Toyota знову на вершині — краща модель світу 2024 року

Модель Toyota знову стала кращою в світі у 2024 році
У 2024 році, за підсумками дев'яти місяців, світовий ринок нових автомобілів показав цікаві результати. За даними focus2move, в умовах глобальних змін Toyota Corolla знову утримала позицію лідера, що свідчить про усталену репутацію японського автогіганта як виробника надійних та практичних автомобілів.
Рейтинг найпродаваніших автомобілів та головні світові тренди.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів за продажами, 2024
- Toyota Corolla — 901 991 од. (-1,9%)
- Tesla Model Y — 865 868 од. (-6,5%)
- Toyota RAV4 — 836 258 од. (+13,7%)
- Ford F-Series — 733 754 од. (-1,3%)
- Honda CR-V — 601 374 од. (+5,9%)
- Chevrolet Silverado — 525 193 од. (-0,5%)
- Hyundai Tucson — 497 606 од. (-2,4%)
- Toyota Camry — 474 973 од. (-8,9%)
- Kia Sportage — 448 693 од. (+4,9%)
- BYD Song — 442 275 од. (+42,2%)
Популярність брендів та моделей
Аналізуючи світовий ринок автомобілів, можна зазначити кілька важливих трендів.
По-перше, зростає інтерес до електромобілів — Tesla Model Y та BYD Song демонструють високі показники продажу. Проте традиційні бренди, такі як Toyota та Ford, все ще утримують сильні позиції завдяки популярності своїх моделей, які вже здобули довіру у водіїв.
По-друге, кросовери продовжують домінувати на ринку. Toyota RAV4 та Honda CR-V підтверджують свою популярність, адже споживачі все більше обирають авто, що поєднують в собі комфорт, простір та функціональність.
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