Toyota Tacoma — обнаружен дефект, ведущий к дорогостоящему ремонту

2024 Toyota Tacoma. Фото: caranddriver.com

В общем владельцы Toyota Tacoma довольны своими пикапами, но модель с одной неисправной функцией может быстро вызвать дорогую головную боль. Узнайте, какого варианта лучше избегать.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Какая модель проблемна

Toyota в 2024 году выпустила четвертое поколение популярного пикапа Tacoma Поскольку модель поставляется с рядом новых функций, она также может иметь свежие проблемы. К примеру, несколько владельцев Tacoma предупреждают других водителей, чтобы они не покупали модели с люком, ведь он склонен к протечке.

Сколько стоит ремонт

Проблема связана с уплотнением и в идеале ее легко исправить, но дизайн добавляет несколько осложнений. Чтобы получить доступ к уплотнению, нужно снять обшивку потолка и вытащить весь люк.

Другие водители сталкивались с этой проблемой, а некоторые даже получили фейковый ремонт. Вместо того чтобы полностью снять люк, дилерские центры были пойманы на том, что наклеивали сверху ленту. А это — лишь временное решение.

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