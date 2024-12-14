Toyota Tacoma — виявлено дефект, що веде до дорогого ремонту

2024 Toyota Tacoma. Фото: caranddriver.com

Загалом власників Toyota Tacoma задоволені своїми пікапами, але модель з однією несправною функцією може швидко спричинити дорогий головний біль. Дізнайтеся, якого варіанту краще уникати.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Яка модель проблемна

Toyota у 2024 році випустила четверте покоління популярного пікапа Tacoma. Позаяк модель постачається з низкою нових функцій, вона також може мати свіжі проблеми. Наприклад, кілька власників Tacoma попереджають інших водіїв, щоб вони не купували моделі з люком, адже він схильний до протікання.

Скільки коштує ремонт

Проблема пов’язана з ущільненням, й в ідеалі її легко виправити, але дизайн додає кілька ускладнень. Щоб отримати доступ до ущільнення, потрібно зняти обшивку стелі та витягнути весь люк. Це може зайняти близько двох повних днів роботи та коштує близько 1850 доларів.

Інші водії стикалися з цією проблемою, а деякі навіть отримали фейковий ремонт. Замість того, щоб повністю зняти люк, дилерські центри були спіймані на тому, що наклеювали зверху стрічку. А це — лише тимчасове виправлення.

Раніше експерти назвали найдорожчі в обслуговуванні моделі Toyota. Також ми писали про три вічні позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки.