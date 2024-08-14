Нова Toyota Tacoma стане проблемою для пасажирів — експерт показав недолік

2024 Toyota Tacoma TRD Pro. Фото: motortrend.com

Перед тим, як купляти Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року, варто перевірити важливий аспект — простір для пасажирів ззаду. Ентузіаст Toyota під ніком trd.jon з понад 100 000 підписників в Instagram нещодавно опублікував дуже цікавий ролик про цю модель.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Просунуті сидіння

В моделі Tacoma 2024 року представлені сидіння IsoDynamic Performance. Сидіння мають важелі, які пасажири можуть регулювати залежно від маси свого тіла. Вони містять спеціальні амортизатори, що стабілізувати посаду та допомагають водієві уникнути втоми під час руху бездоріжжям.

Позаяк сидіння IsoDynamic Performance регулюються та контролюються за допомогою важелів на спинках сидінь, вони вдираються в простір для пасажирів ззаду. При цьому будь-яка комплектація Tacoma 2024 року з опцією подвійної кабіни має лише близько 9 см простору для ніг ззаду.

Що загрожує пасажирам

На практиці коліна влогера trd.jon впираються в спинку сидіння, коли на водійському сидінні сидить людина зростом 1,72 м.

Це не лише незручно, але й може бути небезпечним для пасажирів на задніх сидіннях під час аварії.

Звичайно, люди, які планують регулярно перевозити задніх пасажирів, як правило, не вибирають Tacoma. Тут є альтернативи у вигляді моделей Tundra, Highlander або навіть Sienna.

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