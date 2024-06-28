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Злодії масово викрадають одну деталь від Toyota Tacoma — чим вона їх приваблює

28 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Одну деталь від Toyota Tacoma почали масово красти — яку та чому
Toyota Tacoma. Фото: motor1.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Поліція в Каліфорнії попередила громадян про зростання кількості крадіжок дверцят багажника Toyota Tacoma. Аналогічні випадки трапляються й в інших штатах США.

Про це написав Motor Biscuit.

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З квітня по травень в Каліфорнії пропало вже 20 дверцят, 19 з них від Tacoma. Вони стали ціллю, тому що двері багажника сконструйовані таким чином, що легко відкриваються — вкрасти їх можна менш як за хвилину.

 

Злодії масово викрадають одну деталь від Toyota Tacoma — чим вона їх приваблює - фото 1
Двері багажника Toyota Tacoma. Фото: camouflagewrapkits.com

Tacoma популярний автомобіль, тому й на запчастини до нього існує високий попит. Конструкція дверей багажника залишалася незмінною протягом багатьох років, тож вона однаково підходить, наприклад, для моделей 2016 та 2019 років.

Дефіцит запчастин

Запасні частини в дефіциті, а отже мають високі цінники. Багато дилерських центрів та ремонтних майстерень чекають ці дверцята по пів року.

Це дозволяє злодіям продавати їх в Інтернеті, позаяк зневірені жертви намагаються скоротити час очікування. Одній жінці запропонували 4 000 доларів на заміну її вкрадених дверцят. Іншому чоловікові було виставили рахунок на 6 000 доларів.

Можна, звичайно, керувати пікапом й без дверей багажника. Однак це дуже засмучує тих, кому потрібно перевозити багато речей.

Поліція рекомендує придбати міцніший замок до дверей багажника. Крім того, позначити деталь ідентифікаційним номером транспортного засобу (VIN).

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілів є моделі Toyota.

США
крадіжка
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авто
автомобіль

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