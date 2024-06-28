Одну деталь від Toyota Tacoma почали масово красти — яку та чому

Toyota Tacoma. Фото: motor1.com

Поліція в Каліфорнії попередила громадян про зростання кількості крадіжок дверцят багажника Toyota Tacoma. Аналогічні випадки трапляються й в інших штатах США.

Про це написав Motor Biscuit.

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З квітня по травень в Каліфорнії пропало вже 20 дверцят, 19 з них від Tacoma. Вони стали ціллю, тому що двері багажника сконструйовані таким чином, що легко відкриваються — вкрасти їх можна менш як за хвилину.

Двері багажника Toyota Tacoma. Фото: camouflagewrapkits.com

Tacoma популярний автомобіль, тому й на запчастини до нього існує високий попит. Конструкція дверей багажника залишалася незмінною протягом багатьох років, тож вона однаково підходить, наприклад, для моделей 2016 та 2019 років.

Дефіцит запчастин

Запасні частини в дефіциті, а отже мають високі цінники. Багато дилерських центрів та ремонтних майстерень чекають ці дверцята по пів року.

Це дозволяє злодіям продавати їх в Інтернеті, позаяк зневірені жертви намагаються скоротити час очікування. Одній жінці запропонували 4 000 доларів на заміну її вкрадених дверцят. Іншому чоловікові було виставили рахунок на 6 000 доларів.

Можна, звичайно, керувати пікапом й без дверей багажника. Однак це дуже засмучує тих, кому потрібно перевозити багато речей.

Поліція рекомендує придбати міцніший замок до дверей багажника. Крім того, позначити деталь ідентифікаційним номером транспортного засобу (VIN).

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