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Воры массово похищают одну деталь от Toyota Tacoma — чем она их привлекает

28 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Одну деталь от Toyota Tacoma начали массово воровать — какую и почему
Toyota Tacoma. Фото: motor1.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Полиция в Калифорнии предупредила граждан о росте количества краж дверцы багажника Toyota Tacoma. Аналогичные случаи происходят и в других штатах США.

Об этом написал Motor Biscuit.

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С апреля по май в Калифорнии пропало уже 20 дверей, 19 из них от Tacoma. Они стали целью, потому что дверь багажника сконструирована таким образом, что легко открывается — украсть ее можно менее чем за минуту.

 

Воры массово похищают одну деталь от Toyota Tacoma – чем она их привлекает - фото 1
Дверь багажника Toyota Tacoma. Фото: camouflagewrapkits.com

Tacoma — популярный автомобиль, поэтому и на запчасти к нему существует высокий спрос. Конструкция двери багажника оставалась неизменной на протяжении многих лет, поэтому она одинаково подходит, например, для моделей 2016 и 2019 годов.

Дефицит запчастей

Запасные части в дефиците, а значит, имеют место высокие ценники. Многие дилерские центры и ремонтные мастерские ждут эти дверцы по полгода.

Это позволяет ворам продавать их в Интернете, так как отчаявшиеся жертвы пытаются сократить время ожидания. Одной женщине предложили 4 000 долларов на замену ее украденной дверцы. Другому мужчине был выставлен счет на 6 000 долларов.

Можно, конечно, управлять пикапом и без двери багажника. Однако это очень огорчает тех, кому нужно перевозить много вещей.

Полиция рекомендует приобрести более крепкий замок к двери багажника. Кроме того, указать деталь идентификационным номером транспортного средства (VIN).

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также сообщалось, что среди самых популярных в Украине автомобилей есть модели Toyota.

США
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