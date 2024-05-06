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Експерти назвали найненадійніші моделі Toyota — антирейтинг

6 травня 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Антирейтинг найненадійніших моделей Toyota — довідник для автолюбителів
Не всі Toyota однаково надійні. Фото: toyota.ie
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За останні 80 років Toyota завоювала репутацію виробника одних з найнадійніших транспортних засобів. Однак свою справедливу частку помилок зробив і японський автоконцерн.

Про це написав Hot Cars.

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Toyota bz4X

  • Найменш надійна нова Toyota

 

Експерти назвали найненадійніші моделі Toyota — антирейтинг - фото 1
Фото: electro-motors.top
  • Двигун — 150 кВт (електричний).
  • Потужність — 201 к.с.
  • Крутний момент — 266 Нм.
  • Рейтинг надійності J.D. Power — 64/100.
  • Рейтинг надійності Consumer Reports — 47/100.
  • Найпоширеніша причина відкликання: несправність болтів маточини колеса.

Модель bz4X має гарні показники керованості, а його гальма, рульове управління та підвіска виявилися довговічними.

Авто постійно критикують за:

  • якість збірки;
  • роботу силового агрегату;
  • інформаційно-розважальну систему;
  • дисплей головного пристрою;
  • камеру;
  • датчики, які контролюють клімат-контроль та системи безпеки водіння;
  • швидку розрядку акумулятора.

2021 Toyota GR Supra

  • Найменш надійна Toyota за останні 20 років

 

Експерти назвали найненадійніші моделі Toyota — антирейтинг - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Двигун — 3-літрова пряма шістка.
  • Потужність — 382 к.с.
  • Крутний момент — 499 Нм.
  • Рейтинг надійності J.D. Power — 61/100.
  • Найпоширеніші проблеми: система допомоги при гальмуванні двигуном, несправний механізм втягування ременя безпеки.

Водії скаржилися на надмірне споживання оливи 3-літровими силовими агрегатами I6.

Toyota Sienna

  • Найменш надійна модель в історії Toyota

 

Експерти назвали найненадійніші моделі Toyota — антирейтинг - фото 3
Фото: caranddriver.com
  • Двигун — 2,5-літровий I4 з гібридним приводом.
  • Потужність — 245 к.с. (комбінована).
  • Крутний момент — 239 Нм.
  • Рейтинг надійності J.D. Power — 77/100.
  • Рейтинг надійності Consumer Reports — 52/100.
  • Найпоширеніші проблеми: механізми розсувних дверей мінівена часто виходять з ладу при великих пробігах.

Також зафіксовано майже 300 випадків, коли панель приладів тріскалася під час тривалого використання, та близько 200 історій, коли датчик кисню в транспортному засобі виходив з ладу.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.

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