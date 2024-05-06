Антирейтинг найненадійніших моделей Toyota — довідник для автолюбителів

Не всі Toyota однаково надійні. Фото: toyota.ie

За останні 80 років Toyota завоювала репутацію виробника одних з найнадійніших транспортних засобів. Однак свою справедливу частку помилок зробив і японський автоконцерн.

Про це написав Hot Cars.

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Toyota bz4X

Найменш надійна нова Toyota

Фото: electro-motors.top

Двигун — 150 кВт (електричний).

Потужність — 201 к.с.

Крутний момент — 266 Нм.

Рейтинг надійності J.D. Power — 64/100.

Рейтинг надійності Consumer Reports — 47/100.

Найпоширеніша причина відкликання: несправність болтів маточини колеса.

Модель bz4X має гарні показники керованості, а його гальма, рульове управління та підвіска виявилися довговічними.

Авто постійно критикують за:

якість збірки;

роботу силового агрегату;

інформаційно-розважальну систему;

дисплей головного пристрою;

камеру;

датчики, які контролюють клімат-контроль та системи безпеки водіння;

швидку розрядку акумулятора.

2021 Toyota GR Supra

Найменш надійна Toyota за останні 20 років

Фото: caranddriver.com

Двигун — 3-літрова пряма шістка.

Потужність — 382 к.с.

Крутний момент — 499 Нм.

Рейтинг надійності J.D. Power — 61/100.

Найпоширеніші проблеми: система допомоги при гальмуванні двигуном, несправний механізм втягування ременя безпеки.

Водії скаржилися на надмірне споживання оливи 3-літровими силовими агрегатами I6.

Toyota Sienna

Найменш надійна модель в історії Toyota

Фото: caranddriver.com

Двигун — 2,5-літровий I4 з гібридним приводом.

Потужність — 245 к.с. (комбінована).

Крутний момент — 239 Нм.

Рейтинг надійності J.D. Power — 77/100.

Рейтинг надійності Consumer Reports — 52/100.

Найпоширеніші проблеми: механізми розсувних дверей мінівена часто виходять з ладу при великих пробігах.

Також зафіксовано майже 300 випадків, коли панель приладів тріскалася під час тривалого використання, та близько 200 історій, коли датчик кисню в транспортному засобі виходив з ладу.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.