Антирейтинг найненадійніших моделей Toyota — довідник для автолюбителів

Експерти назвали найненадійніші моделі Toyota — антирейтинг
За останні 80 років Toyota завоювала репутацію виробника одних з найнадійніших транспортних засобів. Однак свою справедливу частку помилок зробив і японський автоконцерн.
Про це написав Hot Cars.
Toyota bz4X
- Найменш надійна нова Toyota
- Двигун — 150 кВт (електричний).
- Потужність — 201 к.с.
- Крутний момент — 266 Нм.
- Рейтинг надійності J.D. Power — 64/100.
- Рейтинг надійності Consumer Reports — 47/100.
- Найпоширеніша причина відкликання: несправність болтів маточини колеса.
Модель bz4X має гарні показники керованості, а його гальма, рульове управління та підвіска виявилися довговічними.
Авто постійно критикують за:
- якість збірки;
- роботу силового агрегату;
- інформаційно-розважальну систему;
- дисплей головного пристрою;
- камеру;
- датчики, які контролюють клімат-контроль та системи безпеки водіння;
- швидку розрядку акумулятора.
2021 Toyota GR Supra
- Найменш надійна Toyota за останні 20 років
- Двигун — 3-літрова пряма шістка.
- Потужність — 382 к.с.
- Крутний момент — 499 Нм.
- Рейтинг надійності J.D. Power — 61/100.
- Найпоширеніші проблеми: система допомоги при гальмуванні двигуном, несправний механізм втягування ременя безпеки.
Водії скаржилися на надмірне споживання оливи 3-літровими силовими агрегатами I6.
Toyota Sienna
- Найменш надійна модель в історії Toyota
- Двигун — 2,5-літровий I4 з гібридним приводом.
- Потужність — 245 к.с. (комбінована).
- Крутний момент — 239 Нм.
- Рейтинг надійності J.D. Power — 77/100.
- Рейтинг надійності Consumer Reports — 52/100.
- Найпоширеніші проблеми: механізми розсувних дверей мінівена часто виходять з ладу при великих пробігах.
Також зафіксовано майже 300 випадків, коли панель приладів тріскалася під час тривалого використання, та близько 200 історій, коли датчик кисню в транспортному засобі виходив з ладу.
Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.
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