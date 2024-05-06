Антирейтинг самых ненадежных моделей Toyota — справочник для автолюбителей

Эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota — антирейтинг
За последние 80 лет Toyota завоевала репутацию производителя одних из самых надежных транспортных средств. Однако свою справедливую долю ошибок совершил и японский автоконцерн.
Об этом написал Hot Cars.
Toyota bz4X
- Наименее надежная новая Toyota
- Двигатель — 150 кВт (электрический).
- Мощность — 201 л.с.
- Крутящий момент — 266 Нм.
- Рейтинг надежности J.D. Power — 64/100.
- Рейтинг надежности Consumer Reports — 47/100.
- Самая распространенная причина отзыва: неисправность болтов ступицы колеса.
Модель bz4X имеет хорошие показатели управляемости, а тормоза, рулевое управление и подвеска оказались долговечными.
Авто постоянно критикуют за:
- качество сборки;
- работу силового агрегата;
- информационно-развлекательную систему;
- дисплей головного устройства;
- камеру;
- датчики, контролирующие климат-контроль и системы безопасности вождения;
- быструю разрядку аккумулятора.
2021 Toyota GR Supra
- Наименее надежная Toyota за последние 20 лет
- Двигатель — 3-литровая прямая шестерка.
- Мощность — 382 л.с.
- Крутящий момент — 499 Нм.
- Рейтинг надежности J.D. Power — 61/100.
- Часто встречающиеся проблемы: система помощи при торможении двигателем, неисправный механизм втягивания ремня безопасности.
Водители жаловались на чрезмерное потребление масла 3-литровыми силовыми агрегатами I6.
Toyota Sienna
- Наименее надежная модель в истории Toyota
- Двигатель — 2,5-литровый I4 с гибридным приводом.
- Мощность — 245 л.с. (комбинированная).
- Крутящий момент — 239 Нм.
- Рейтинг надежности J.D. Power — 77/100.
- Рейтинг надежности Consumer Reports — 52/100.
- Самые распространенные проблемы: механизмы раздвижной двери минивэна часто выходят из строя при больших пробегах.
Также зафиксировано почти 300 случаев, когда приборная панель трескалась во время длительного использования, и около 200 историй, когда датчик кислорода в транспортном средстве выходил из строя.
Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.
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