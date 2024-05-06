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Эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota — антирейтинг

6 мая 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Антирейтинг самых ненадежных моделей Toyota — справочник для автолюбителей
Не все Toyota одинаково надежны. Фото: toyota.ie
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За последние 80 лет Toyota завоевала репутацию производителя одних из самых надежных транспортных средств. Однако свою справедливую долю ошибок совершил и японский автоконцерн.

Об этом написал Hot Cars.

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Toyota bz4X

  • Наименее надежная новая Toyota

 

Эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota - антирейтинг - фото 1
Фото: electro-motors.top
  • Двигатель — 150 кВт (электрический).
  • Мощность — 201 л.с.
  • Крутящий момент — 266 Нм.
  • Рейтинг надежности J.D. Power — 64/100.
  • Рейтинг надежности Consumer Reports — 47/100.
  • Самая распространенная причина отзыва: неисправность болтов ступицы колеса.

Модель bz4X имеет хорошие показатели управляемости, а тормоза, рулевое управление и подвеска оказались долговечными.

Авто постоянно критикуют за:

  • качество сборки;
  • работу силового агрегата;
  • информационно-развлекательную систему;
  • дисплей головного устройства;
  • камеру;
  • датчики, контролирующие климат-контроль и системы безопасности вождения;
  • быструю разрядку аккумулятора.

2021 Toyota GR Supra

  • Наименее надежная Toyota за последние 20 лет

 

Эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota - антирейтинг - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Двигатель — 3-литровая прямая шестерка.
  • Мощность — 382 л.с.
  • Крутящий момент — 499 Нм.
  • Рейтинг надежности J.D. Power — 61/100.
  • Часто встречающиеся проблемы: система помощи при торможении двигателем, неисправный механизм втягивания ремня безопасности.

Водители жаловались на чрезмерное потребление масла 3-литровыми силовыми агрегатами I6.

Toyota Sienna

  • Наименее надежная модель в истории Toyota

 

Эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota - антирейтинг - фото 3
Фото: caranddriver.com
  • Двигатель — 2,5-литровый I4 с гибридным приводом.
  • Мощность — 245 л.с. (комбинированная).
  • Крутящий момент — 239 Нм.
  • Рейтинг надежности J.D. Power — 77/100.
  • Рейтинг надежности Consumer Reports — 52/100.
  • Самые распространенные проблемы: механизмы раздвижной двери минивэна часто выходят из строя при больших пробегах.

Также зафиксировано почти 300 случаев, когда приборная панель трескалась во время длительного использования, и около 200 историй, когда датчик кислорода в транспортном средстве выходил из строя.

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.

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