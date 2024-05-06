Антирейтинг самых ненадежных моделей Toyota — справочник для автолюбителей

Не все Toyota одинаково надежны. Фото: toyota.ie

За последние 80 лет Toyota завоевала репутацию производителя одних из самых надежных транспортных средств. Однако свою справедливую долю ошибок совершил и японский автоконцерн.

Об этом написал Hot Cars.

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Toyota bz4X

Наименее надежная новая Toyota

Фото: electro-motors.top

Двигатель — 150 кВт (электрический).

Мощность — 201 л.с.

Крутящий момент — 266 Нм.

Рейтинг надежности J.D. Power — 64/100.

Рейтинг надежности Consumer Reports — 47/100.

Самая распространенная причина отзыва: неисправность болтов ступицы колеса.

Модель bz4X имеет хорошие показатели управляемости, а тормоза, рулевое управление и подвеска оказались долговечными.

Авто постоянно критикуют за:

качество сборки;

работу силового агрегата;

информационно-развлекательную систему;

дисплей головного устройства;

камеру;

датчики, контролирующие климат-контроль и системы безопасности вождения;

быструю разрядку аккумулятора.

2021 Toyota GR Supra

Наименее надежная Toyota за последние 20 лет

Фото: caranddriver.com

Двигатель — 3-литровая прямая шестерка.

Мощность — 382 л.с.

Крутящий момент — 499 Нм.

Рейтинг надежности J.D. Power — 61/100.

Часто встречающиеся проблемы: система помощи при торможении двигателем, неисправный механизм втягивания ремня безопасности.

Водители жаловались на чрезмерное потребление масла 3-литровыми силовыми агрегатами I6.

Toyota Sienna

Наименее надежная модель в истории Toyota

Фото: caranddriver.com

Двигатель — 2,5-литровый I4 с гибридным приводом.

Мощность — 245 л.с. (комбинированная).

Крутящий момент — 239 Нм.

Рейтинг надежности J.D. Power — 77/100.

Рейтинг надежности Consumer Reports — 52/100.

Самые распространенные проблемы: механизмы раздвижной двери минивэна часто выходят из строя при больших пробегах.

Также зафиксировано почти 300 случаев, когда приборная панель трескалась во время длительного использования, и около 200 историй, когда датчик кислорода в транспортном средстве выходил из строя.

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.