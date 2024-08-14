Новая Toyota Tacoma станет проблемой для пассажиров — эксперт показал недостаток

2024 Toyota Tacoma TRD Pro. Фото: motortrend.com

Перед тем, как покупать Toyota Tacoma TRD Pro 2024, стоит проверить важный аспект — пространство для пассажиров сзади. Энтузиаст Toyota под ником trd.jon с более чем 100 000 подписчиков в Instagram недавно опубликовал очень интересный ролик об этой модели.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Продвинутые сиденья

В модели Tacoma 2024 года представлены сиденья IsoDynamic Performance. Сидения имеют рычаги, которые пассажиры могут регулировать в зависимости от массы своего тела. Они содержат специальные амортизаторы, стабилизирующие посадку и помогающие водителю избежать усталости во время движения по бездорожью.

Поскольку сидения IsoDynamic Performance регулируются и контролируются с помощью рычагов на спинках сидений, они врываются в пространство для пассажиров сзади. При этом любая комплектация Tacoma 2024 с опцией двойной кабины имеет лишь около 9 см пространства для ног сзади.

Что угрожает пассажирам

На практике колени влогера trd.jon упираются в спинку сиденья, когда на водительском сиденье сидит человек ростом 1,72 м.

Это не только неудобно, но может быть опасным для пассажиров на задних сиденьях во время аварии.

Конечно, люди, которые планируют регулярно перевозить задних пассажиров, обычно не выбирают Tacoma. Здесь есть альтернативы в виде моделей Tundra, Highlander или даже Sienna.

Ранее мы писали о самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега. Также эксперты назвали самые ненадежные модели Toyota.