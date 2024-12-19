Почему Toyota существенно снизила цену на свой популярный кроссовер

2025 Toyota bZ4X. Фото: motortrend.com

Toyota объявила, что цена электрического кроссовера bZ4X 2025 модельного года будет стартовать от 37 070 долларов США, что на 6000 долларов меньше, чем предыдущая версия авто. Снижение цен произошло вскоре после того, как Lexus RZ подешевел более чем на 11 000 долларов.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Цены конкурентов

Несмотря на уценку, Toyota bZ4X в базовой комплектации XLE все еще стоит дороже Chevrolet Equinox EV, стоимость которого начинается от 33 600 долларов.

При этом Equinox имеет запас хода 513 км, в то время как самая эффективная версия bZ4X способна проехать на одном заряде всего 406 км.

Обновление bZ4X

Самая популярная комплектация Limited начинается от 41 800 долларов со скидкой на 5380 долларов. Покупатели найдут три новых устройства помощи водителю, самое заметное из которых — система езды в пробках, позволяющая автомобилисту работать без рук на скоростях до 40 км/ч на автострадах с контролируемым доступом.

Еще одно крупное изменение 2025 года — новое издание комплектации Nightshade Edition, основанное на XLE с полным приводом. Его цена начинается от 40 420 долларов. Модель имеет черные значки, черные дверные ручки, черный спойлер, 20-дюймовые диски с черным покрытием и кожаный руль.

Линейка силовых агрегатов

Варианты с передним приводом имеют аккумулятор емкостью 71,4 кВт-ч, питающий электродвигатель мощностью 201 л.с. Полноприводные модели имеют немного большую батарею 72,8 кВт-ч и систему с двумя двигателями, которые производят общую мощность 214 л.с.

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