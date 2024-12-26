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Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року

26 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найочікуваніший масовий електрокар 2025 року — думка експерта
2023 Chevrolet Bolt EV. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Новий рік стане цікавим для спостереження за розвитком електромобільної галузі насамперед через очікуване скасування федерального податкового кредиту на купівлю електрокарів в США та боротьбу Євросоюзу з навалою китайського імпорту. Також на ринку чекають велику кількість нових захопливих моделей електромобілів.

Найкращий електричний автомобіль 2025 року обрали фахівці Car Buzz.

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2026 Chevrolet Bolt EV

Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року - фото 1
Фото: motortrend.com

2026 Chevrolet Bolt EV має з’явитися до кінця 2025 року. Але, знаючи про манери General Motors щодо вчасного запуску продуктів, електрокар може надійти в продаж й у 2026 році. Експерти вважають, що наступне покоління Bolt має потенціал стати найкращим масовим електромобілем.

GM пообіцяв, що новий Bolt не буде коштувати набагато дорожче попереднього Bolt EUV, ціна якого становила 27 800 доларів. З огляду на те, що Chevy вже продає Equinox EV менше як за 35 000 доларів, цілком можливо, що наступне покоління Bolt буде продаватися приблизно за 29 000 доларів.

Якщо він матиме привабливішу форму, приємніший інтер’єр та конкурентоспроможний запас ходу, у нового Bolt буде потенціал, щоб не дати Tesla шанс на великі гроші.

У 2024 році попередня модель Bolt побив власний рекорд реалізації, позаяк автомобілісти  кинулися купувати останній справді доступний та придатний до використання електромобіль.

Електромобілі, очікувані у 2025 році

  1. 2025 Ram 1500 Ramcharger
  2. Alfa Romeo Giulia EV
  3. 2025 Kia EV6
  4. Electric Porsche 718
  5. BMW Neue Klasse SUV
  6. 2025 Cadillac Optiq

Раніше експерти назвали найкращий новий автомобіль за ціною до 25 000 доларів на 2025 рік. Також ми писали про три недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно.

авто електрокари автомобіль електромобіль 2025 рік

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