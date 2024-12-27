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Почему и как изменятся цены на электрокары в Украине в 2025 году

27 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему стоит готовиться к изменению цен на электромобили в Украине в 2025 году
Продажа электромобилей. Фото: inventure.com.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Ближе к середине или концу следующего года украинским автолюбителям следует готовиться к существенному удорожанию электромобилей из-за вероятной отмены таможенных льгот на ввоз электрокаров в страну. Подешевеют разве что старые модели с изношенными батареями.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Ранее главным фактором, определявшим продажи электромобилей в Украине, был доступ автомобилистов к домашней зарядке.

Но с появлением на рынке большего количества авто с запасом хода 300-500 км и возможностью ускоренной зарядки на публичных ЕС потребность в ежедневной зарядке исчезла.

Теперь на электромобиле преодолевать дальние дистанции можно с затратами времени не слишком большими, чем на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Ценовые кульбиты

В прошлые годы цены на электрокары стремительно снижались, но сегодня этот процесс замедлился. Более того заметен определенный рост стоимости отдельных моделей.

Ничего удивительного в этом нет, ведь средние цены на аукционах, сопроводительные расходы по доставке и ремонту электромобилей не уменьшаются.

Дешевеют разве что модели ранних выпусков, в связи с износом их батарей.

Прогнозы 2025

Следующий год — последний для действий льгот на растаможку электромобилей. Пока никакой законодательной инициативы по их продлению не заявлено. Поэтому ближе к середине или концу следующего года следует готовиться к удорожанию электрокаров.

В связи с этим предполагается рост объемов торгов электрическими авто ближе к концу 2025 года, с пиком в ноябре-декабре.

По всей вероятности, с середины года состоится активизация импорта электромобилей из США для создания запаса перед их подорожанием.

При этом прогнозируется суммарное пополнение украинского электропарка в течение года около 70 000 единиц.

Ранее мы писали, как ездить долго и счастливо на одном заряде электромобиля зимой. Также эксперт назвал самый ожидаемый электрокар 2025 года по бюджетной цене.

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