Почему стоит готовиться к изменению цен на электромобили в Украине в 2025 году

Почему и как изменятся цены на электрокары в Украине в 2025 году
Ближе к середине или концу следующего года украинским автолюбителям следует готовиться к существенному удорожанию электромобилей из-за вероятной отмены таможенных льгот на ввоз электрокаров в страну. Подешевеют разве что старые модели с изношенными батареями.
Об этом написал Институт исследований авторынка.
Новые тенденции
Ранее главным фактором, определявшим продажи электромобилей в Украине, был доступ автомобилистов к домашней зарядке.
Но с появлением на рынке большего количества авто с запасом хода 300-500 км и возможностью ускоренной зарядки на публичных ЕС потребность в ежедневной зарядке исчезла.
Теперь на электромобиле преодолевать дальние дистанции можно с затратами времени не слишком большими, чем на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.
Ценовые кульбиты
В прошлые годы цены на электрокары стремительно снижались, но сегодня этот процесс замедлился. Более того заметен определенный рост стоимости отдельных моделей.
Ничего удивительного в этом нет, ведь средние цены на аукционах, сопроводительные расходы по доставке и ремонту электромобилей не уменьшаются.
Дешевеют разве что модели ранних выпусков, в связи с износом их батарей.
Прогнозы 2025
Следующий год — последний для действий льгот на растаможку электромобилей. Пока никакой законодательной инициативы по их продлению не заявлено. Поэтому ближе к середине или концу следующего года следует готовиться к удорожанию электрокаров.
В связи с этим предполагается рост объемов торгов электрическими авто ближе к концу 2025 года, с пиком в ноябре-декабре.
По всей вероятности, с середины года состоится активизация импорта электромобилей из США для создания запаса перед их подорожанием.
При этом прогнозируется суммарное пополнение украинского электропарка в течение года около 70 000 единиц.
Ранее мы писали, как ездить долго и счастливо на одном заряде электромобиля зимой. Также эксперт назвал самый ожидаемый электрокар 2025 года по бюджетной цене.
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