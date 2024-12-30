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Почему продажа электромобилей вырастет на треть в 2025 году

30 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Прогнозы рынка электрокаров 2025 — почему продажи вырастут на треть
Пекинский автосалон 2024 года. Фото: thehill.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Аналитики отрасли прогнозируют, что в 2025 году глобальные продажи электромобилей возрастут на 30%, достигнув 15 100 000 единиц. Это означает, что электрокары составят 16,7% общего объема продаж автомобилей в мире.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дисбаланс между регионами

По данным S&P Global Mobility, хотя продажи электромобилей в 2024 году остановились на уровне 11,6 миллиона единиц с долей 13,2%, следующий год обещает значительный рост. Впрочем, он будет отличаться в зависимости от региона.

В Индии ожидается увеличение количества электрокаров на 117% до 7,5% общего рынка. Спрос на электромобили в США может подняться на 36%, но все зависит от политики новой администрации президента Дональда Трампа. В Европе ситуация выглядит оптимистичнее — продажи электромобилей могут вырасти на 43,4%, составляя 20,4% общего рынка, несмотря на то, что Франция и Испания отменят или по крайней мере сократят субсидии в 2025 году.

Парадоксы китайского рынка

Пекинский автосалон в 2024 году.
Фото: nytimes.com

Китай остается лидером в производстве и продаже электромобилей — ожидается, что их доля в стране достигнет 29,7% в 2025 году. Тем не менее темпы роста (19,7%) будут меньше, так как рынок уже насыщен.

При этом в 2025 году китайские электромобили впервые превысят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что явилось результатом агрессивного продвижения электрических авто правительством.

Невзирая на прогнозы роста электрического сегмента, чрезмерное предложение моделей, жесткая конкуренция и ценовые войны приведут к гибели многих местных брендов.

Европейские, японские и американские автопроизводители, несколько лет назад доминировавшие в КНР, уже столкнулись с резким падением продаж, так как местные покупатели обращаются к отечественным брендам. В 2020 году на иномарки приходилось 64% продаж новых автомобилей, а в этом году их доля упала до 37%.

Ранее эксперт объяснил, почему гибридные автомобили — это плохая идея. Также мы писали, почему и как изменятся цены на электромобили в Украине в 2025 году.

США Китай Индия электрокары Европа прогнозы продажа авто електромобиль 2025 год

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15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

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