Почему стоит избегать гибридных автомобилей — ответ эксперта

Эксперт объяснил, почему гибридные автомобили — это плохая идея
Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin и операционный директор Nissan убежден, что отсрочка перехода на электромобили и выпуск гибридов является "бессмысленной затеей". Он предупреждает, что задерживающие переход на электромобили компании рискуют отстать на годы от китайских производителей электротранспорта.
Об этом написал Business Insider.
Переходный период
Палмер известен запуском Nissan Leaf в 2010 году — первого в мире электромобиля массового производства, проданного тиражом более 500 000 единиц. Он отмечает, что "гибриды — это тупик", ведь, по его мнению, такая стратегия замедляет движение к новой эре электромобилей.
"Гибриды — это дорога в ад. Если просто отложите переход на электромобили, разбавляя его гибридами, то дольше будете неконкурентоспособными, и позволите китайцам продолжать развивать свой рынок и свое лидерство. Я честно скажу, что это глупое дело", — подчеркнул Палмер.
Китай впереди
По мнению Палмера, успех китайских производителей электромобилей обусловлен долгосрочной промышленной политикой и субсидиями правительства, с 2009 года составлявшими более 230 млрд долларов.
"Китайские автомобили предлагают отличное соотношение цены и качества. Их аккумуляторная технология является ведущей в своем классе, также они очень сосредоточились на программном обеспечении", — отметил Палмер.
США и Европа отреагировали на рост китайских автопроизводителей, введя тарифы. Палмер считает, что они лишь нанесут ущерб способности западных компаний конкурировать с китайскими компаниями.
"Мой опыт работы с тарифами показывает, что это просто делает вашу местную промышленность ленивой. Разрыв становится еще больше", — сказал он.
Вместо этого автопроизводители должны подготовиться к битве за "выживание сильнейшего" с автопроизводителями КНР, особенно в Европе, где китайские компании BYD и Xpeng имеют амбициозные планы расширения.
Ранее мы писали, почему и как изменятся цены на электромобили в Украине в 2025 году. Также эксперты назвали лучший бюджетный электромобиль с самым большим запасом хода.
Читайте Новини.LIVE!