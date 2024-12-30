Почему стоит избегать гибридных автомобилей — ответ эксперта

2024 BYD HAN. Фото: fact-magazine.com

Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin и операционный директор Nissan убежден, что отсрочка перехода на электромобили и выпуск гибридов является "бессмысленной затеей". Он предупреждает, что задерживающие переход на электромобили компании рискуют отстать на годы от китайских производителей электротранспорта.

Об этом написал Business Insider.

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Переходный период

Палмер известен запуском Nissan Leaf в 2010 году — первого в мире электромобиля массового производства, проданного тиражом более 500 000 единиц. Он отмечает, что "гибриды — это тупик", ведь, по его мнению, такая стратегия замедляет движение к новой эре электромобилей.

"Гибриды — это дорога в ад. Если просто отложите переход на электромобили, разбавляя его гибридами, то дольше будете неконкурентоспособными, и позволите китайцам продолжать развивать свой рынок и свое лидерство. Я честно скажу, что это глупое дело", — подчеркнул Палмер.

Китай впереди

2024 Xpeng G9. Фото: Xpeng

По мнению Палмера, успех китайских производителей электромобилей обусловлен долгосрочной промышленной политикой и субсидиями правительства, с 2009 года составлявшими более 230 млрд долларов.

"Китайские автомобили предлагают отличное соотношение цены и качества. Их аккумуляторная технология является ведущей в своем классе, также они очень сосредоточились на программном обеспечении", — отметил Палмер.

США и Европа отреагировали на рост китайских автопроизводителей, введя тарифы. Палмер считает, что они лишь нанесут ущерб способности западных компаний конкурировать с китайскими компаниями.

"Мой опыт работы с тарифами показывает, что это просто делает вашу местную промышленность ленивой. Разрыв становится еще больше", — сказал он.

Вместо этого автопроизводители должны подготовиться к битве за "выживание сильнейшего" с автопроизводителями КНР, особенно в Европе, где китайские компании BYD и Xpeng имеют амбициозные планы расширения.

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