Чому варто уникати гібридних автомобілів — відповідь експерта

Експерт пояснив, чому гібридні автомобілі — це погана ідея
Енді Палмер, колишній генеральний директор Aston Martin та операційний директор Nissan переконаний, що відтермінування переходу на електромобілі та випуск гібридів є "безглуздою витівкою". Він попереджає, що компанії, які затримують перехід на електромобілі, ризикують відстати на роки від китайських виробників електротранспорту.
Про це написав Business Insider.
Перехідний період
Палмер відомий запуском Nissan Leaf у 2010 році — першого у світі електромобіля масового виробництва, проданого тиражем понад 500 000 одиниць. Він зазначає, що "гібриди — це глухий кут", адже, на його думку, така стратегія уповільнює рух до нової ери електромобілів.
"Гібриди — це дорога в пекло. Якщо просто відкладете перехід на електромобілі, розбавляючи його гібридами, то довше будете неконкурентоспроможними, й дозволите китайцям продовжувати розвивати свій ринок та своє лідерство. Я чесно скажу, що це дурна справа", — підкреслив Палмер.
Китай попереду
На думку Палмера, успіх китайських виробників електромобілів зумовлений довгостроковою промисловою політикою та субсидіями уряду, які з 2009 року становили понад 230 млрд доларів.
"Китайські автомобілі пропонують чудове співвідношення ціни та якості. Їхня акумуляторна технологія є провідною у своєму класі, також вони дуже зосередилися на програмному забезпеченні", — зазначив Палмер.
США та Європа відреагували на зростання китайських автовиробників, запровадивши тарифи. Палмер вважає, що вони лише зашкодять здатності західних компаній конкурувати з китайськими компаніями.
"Мій досвід роботи з тарифами показує, що це просто робить вашу місцеву промисловість ледачою. Розрив стає ще більшим", — сказав він.
Замість цього автовиробники мають підготуватися до битви за "виживання найсильнішого" з автовиробниками КНР, особливо в Європі, де китайські компанії BYD та Xpeng мають амбітні плани розширення.
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