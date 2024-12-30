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Експерт пояснив, чому гібридні автомобілі — це погана ідея

30 грудня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому варто уникати гібридних автомобілів — відповідь експерта
2024 BYD HAN. Фото: fact-magazine.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Енді Палмер, колишній генеральний директор Aston Martin та операційний директор Nissan переконаний, що відтермінування переходу на електромобілі та випуск гібридів є "безглуздою витівкою". Він попереджає, що компанії, які затримують перехід на електромобілі, ризикують відстати на роки від китайських виробників електротранспорту.

Про це написав Business Insider.

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Перехідний період

Палмер відомий запуском Nissan Leaf у 2010 році — першого у світі електромобіля масового виробництва, проданого тиражем понад 500 000 одиниць. Він зазначає, що "гібриди — це глухий кут", адже, на його думку, така стратегія уповільнює рух до нової ери електромобілів.

"Гібриди — це дорога в пекло. Якщо просто відкладете перехід на електромобілі, розбавляючи його гібридами, то довше будете неконкурентоспроможними, й дозволите китайцям продовжувати розвивати свій ринок та своє лідерство. Я чесно скажу, що це дурна справа", — підкреслив Палмер.

Китай попереду

2024 Xpeng G9
2024 Xpeng G9. Фото: Xpeng

На думку Палмера, успіх китайських виробників електромобілів зумовлений довгостроковою промисловою політикою та субсидіями уряду, які з 2009 року становили понад 230 млрд доларів.

"Китайські автомобілі пропонують чудове співвідношення ціни та якості. Їхня акумуляторна технологія є провідною у своєму класі, також вони дуже зосередилися на програмному забезпеченні", — зазначив Палмер.

США та Європа відреагували на зростання китайських автовиробників, запровадивши тарифи. Палмер вважає, що вони лише зашкодять здатності західних компаній конкурувати з китайськими компаніями.

"Мій досвід роботи з тарифами показує, що це просто робить вашу місцеву промисловість ледачою. Розрив стає ще більшим", — сказав він.

Замість цього автовиробники мають підготуватися до битви за "виживання найсильнішого" з автовиробниками КНР, особливо в Європі, де китайські компанії BYD та Xpeng мають амбітні плани розширення.

Раніше ми писали, чому та як зміняться ціни на електромобілі в Україні у 2025 році. Також експерти назвали найкращий бюджетний електромобіль з найбільшим запасом ходу.

Китай авто електрокари прогнози автомобіль електромобіль

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