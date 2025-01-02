Испытания на холоде — как электрокары справились с ночью при -40 °C

Замораживание электромобиля. Фото: @Elbilforeningen

На норвежском YouTube-канале Norsk Elbilforening провели эксперимент, чтобы узнать, как электромобили ведут себя в условиях экстремального холода. Для этого авторы канала разместили пять разных моделей в морозильной камере, где температура опускалась до -40 °C.

Результаты испытания оказались достаточно неожиданными.

Читайте также:

Тестировали BMW iX1, Renault Megane E-Tech, Nissan Ariya, KIA Niro EV и MG4 в Финляндии в условиях мороза. Электромобили погрузили в специальные морозильные камеры на ночь, а утром проверили напряжение в 12-вольтовой батарее, работоспособность дисплеев и органов управления. Активировали режим быстрого размораживания лобового стекла и 15 минут следили за прогревом салона.

Не выдержали холода

MG4 Electric

Машина не захотела открываться от электронного ключа, проверка на клеммах АКБ показала напряжение всего 3,15 вольта. Хетчбэк не смог активироваться вообще.

Ниссан Ария

Машина открылась без проблем, продемонстрировала полноценную работоспособность всех дисплеев и сенсорных кнопок, но напряжение в батарее составляло 11,42 В, поэтому кроссовер почти сразу выдал сообщение о неисправности силовой установки. Через три с половиной минуты авто выключило все системы.

KIA Niro EV

Электромобиль показал напряжение 11,72 В, дисплеи работали слишком медленно. Через 10 минут после активации в авто было лишь -25,7°C. Еще через 11 минут бортовой компьютер выдал сообщение о низком уровне заряда АКБ и машина не смогла продолжить подготовку к движению.

Электромобили, которые смогли

Renault E-Tech

Авто открылось без проблем, аккумулятор показал напряжение 15,16 В, приборная панель, мультимедийная система и режим оттаивания лобового стекла заработали без усилий. Через 4 минуты в салоне было уже 4 °C, а через 15 минут — почти 20 °C. Лобовое стекло полностью разморозилось, однако из-за холода автомобиль выдал сообщение об ограничении мощности. В конце концов, авто выехало из бокса, однако под ним были замечены следы антифриза, что свидетельствовало о дефекте в системе охлаждения.

BMW iX1

Автомобиль открылся, аккумулятор выдавал напряжение 14,81 В. Через 5 минут после запуска температура в салоне держалась на уровне -20 °C, но через 15 минут прогрелась до 17 °C. Приборная панель и дисплеи работали без проблем. Машина спокойно выехала из гаража.

Ранее мы писали, почему и как изменятся цены на электромобили в Украине в 2025 году. Также эксперты объяснили, как ездить долго и счастливо на одном заряде электромобиля зимой.