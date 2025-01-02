Испытания на холоде — как электрокары справились с ночью при -40 °C

Электрокары провели ночь при -40 °C — что с ними произошло
На норвежском YouTube-канале Norsk Elbilforening провели эксперимент, чтобы узнать, как электромобили ведут себя в условиях экстремального холода. Для этого авторы канала разместили пять разных моделей в морозильной камере, где температура опускалась до -40 °C.
Результаты испытания оказались достаточно неожиданными.
Тестировали BMW iX1, Renault Megane E-Tech, Nissan Ariya, KIA Niro EV и MG4 в Финляндии в условиях мороза. Электромобили погрузили в специальные морозильные камеры на ночь, а утром проверили напряжение в 12-вольтовой батарее, работоспособность дисплеев и органов управления. Активировали режим быстрого размораживания лобового стекла и 15 минут следили за прогревом салона.
Не выдержали холода
- MG4 Electric
Машина не захотела открываться от электронного ключа, проверка на клеммах АКБ показала напряжение всего 3,15 вольта. Хетчбэк не смог активироваться вообще.
- Ниссан Ария
Машина открылась без проблем, продемонстрировала полноценную работоспособность всех дисплеев и сенсорных кнопок, но напряжение в батарее составляло 11,42 В, поэтому кроссовер почти сразу выдал сообщение о неисправности силовой установки. Через три с половиной минуты авто выключило все системы.
- KIA Niro EV
Электромобиль показал напряжение 11,72 В, дисплеи работали слишком медленно. Через 10 минут после активации в авто было лишь -25,7°C. Еще через 11 минут бортовой компьютер выдал сообщение о низком уровне заряда АКБ и машина не смогла продолжить подготовку к движению.
Электромобили, которые смогли
- Renault E-Tech
Авто открылось без проблем, аккумулятор показал напряжение 15,16 В, приборная панель, мультимедийная система и режим оттаивания лобового стекла заработали без усилий. Через 4 минуты в салоне было уже 4 °C, а через 15 минут — почти 20 °C. Лобовое стекло полностью разморозилось, однако из-за холода автомобиль выдал сообщение об ограничении мощности. В конце концов, авто выехало из бокса, однако под ним были замечены следы антифриза, что свидетельствовало о дефекте в системе охлаждения.
- BMW iX1
Автомобиль открылся, аккумулятор выдавал напряжение 14,81 В. Через 5 минут после запуска температура в салоне держалась на уровне -20 °C, но через 15 минут прогрелась до 17 °C. Приборная панель и дисплеи работали без проблем. Машина спокойно выехала из гаража.
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